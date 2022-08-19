***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2022 15:57
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURGG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057103
BIST
15:503.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 7,05
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
15:5018,1217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0427
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1217
En Düşük
18,0302
15:5018,2511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0099
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1952
15:501.022,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,22
|Açılış
|: 1.022,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,27
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler15:48
|HKTM
|13,31
|1.255.066
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|68.901.822
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|27.750.365
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|68.740.346
|% 9,95
|
|UFUK
|72,40
|1.582.487
|% 9,95
|
|ALCTL
|31,48
|76.690.186
|% -9,33
|
|GZNMI
|41,68
|366.670.974
|% -9,11
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|DENGE
|2,25
|57.101.501
|% -7,41
|
|LKMNH
|17,27
|34.356.690
|% -6,19
|
|THYAO
|69,20
|3.722.087.866
|% -0,65
|
|SISE
|25,56
|2.818.252.783
|% 0,24
|
|PETKM
|11,09
|2.348.147.379
|% 0,27
|
|EREGL
|29,74
|2.325.836.025
|% 0,88
|
|TUPRS
|331,40
|2.253.429.117
|% 0,73
|
|EKGYO
|3,71
|1.624.936.883
|% 1,92
|
|YKBNK
|5,76
|1.978.626.166
|% -2,54
|
|DOHOL
|4,96
|1.204.815.981
|% 4,64
|
|ALBRK
|2,01
|473.043.341
|% 2,55
|
|PETKM
|11,09
|2.348.147.379
|% 0,27
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1103
|18,1208
|% 0,23
|
|Euro
|18,2275
|18,2436
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,3692
|21,4763
|% -0,58
|
|Frank
|18,8512
|18,9647
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8065
|4,8306
|% 0,22
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-1,13
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-47,00
|
|Tam
|6.851
|6.902
|-35,00
|
|Yarım
|3.338
|3.374
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.687
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,29
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|-0,13
|
|B. Petrol
|94,75
|94,75
|-1,84
|
Seans Raporu
15:48
daha fazla
-
16:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 48 kaybederek (% -0.17 ) 3, 284
-
16:03XU100
Endeks 3, 021 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 45, 503.00 milyon TL de
-
16:03PNSUT
Yüzde 7.25 oranında artışla 39.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 978 adet işlem
-
16:02TURGG
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 205.10 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 868 adet işlem
-
16:01CEMAS
Yüzde 6.38 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 377, 817 adet işlem