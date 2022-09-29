***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:32
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURGG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066148
BIST
17:253.066
En Yüksek
|Değişim
|: -4,14%
|| -132,53
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.057
17:2518,5303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
17:2518,0798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0600
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:25982,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,24
|Açılış
|: 982,29
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:23
|BFREN
|1.390,40
|24.356.320
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.542.548
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|441.343.607
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|217.056.600
|% -9,99
|
|BAGFS
|23,14
|161.777.847
|% -9,96
|
|AVOD
|2,36
|75.339.040
|% -9,92
|
|ISGYO
|6,65
|17.940.476
|% -9,89
|
|THYAO
|66,00
|3.641.243.204
|% -4,28
|
|ASELS
|28,62
|3.322.621.466
|% -0,42
|
|YKBNK
|6,80
|2.081.776.036
|% -3,68
|
|HEKTS
|53,65
|1.972.808.256
|% -9,83
|
|GARAN
|18,51
|1.833.556.594
|% -3,84
|
|SKBNK
|1,82
|955.210.819
|% -2,15
|
|TSKB
|2,37
|994.801.328
|% 1,28
|
|EKGYO
|3,73
|1.253.623.815
|% -3,62
|
|YKBNK
|6,80
|2.081.776.036
|% -3,68
|
|ZOREN
|3,17
|899.511.579
|% -8,12
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5239
|18,5366
|% 0,10
|
|Euro
|18,0917
|18,1080
|% 0,49
|
|Sterlin
|20,2722
|20,3739
|% 0,92
|
|Frank
|18,7959
|18,9091
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9166
|4,9412
|% 0,39
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-12,91
|
|Altın Gr.
|985
|986
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|6.582
|6.682
|-50,00
|
|Tam
|6.618
|6.694
|-87,00
|
|Yarım
|3.220
|3.272
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.637
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,55
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,11
|
|B. Petrol
|87,56
|87,56
|-0,49
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:38MNDRS
Yüzde -7.37 oranında düşüşle 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 893, 081 adet işlem
-
17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TKFEN, TOASO
-
17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TUPRS, VESTL
-
17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -100, 17 kaybederek (% -3.53 ) 2, 738
-
17:37
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AVOD, KMPUR, ISGYO, ALARK, BAGFS, HEKTS, ULUFA