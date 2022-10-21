***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2022 10:00
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURGG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073223
BIST
11:553.909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 8,53
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.915
En Düşük
3.888
11:5518,6044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0024
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
11:5518,1677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0404
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1460
11:55968,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,36
|Açılış
|: 968,92
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler11:55
|KTSKR
|44,90
|105.383.666
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|234.402.520
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|369.088.064
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|24.781.662
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|14.893.675
|% 9,99
|
|ETILR
|8,84
|52.599.479
|% -4,74
|
|MZHLD
|116,00
|51.709.254
|% -4,68
|
|SMART
|8,13
|13.879.740
|% -3,67
|
|DAGHL
|28,92
|12.319.356
|% -3,60
|
|SONME
|43,46
|6.958.200
|% -3,59
|
|THYAO
|98,40
|2.360.279.678
|% -0,66
|
|TUPRS
|374,90
|1.511.871.450
|% 1,82
|
|YKBNK
|9,61
|971.858.059
|% -0,83
|
|AKBNK
|15,64
|893.811.046
|% -0,70
|
|SISE
|31,14
|849.810.172
|% -0,70
|
|EKGYO
|4,51
|579.248.689
|% 0,22
|
|TSKB
|2,86
|323.420.769
|% 2,14
|
|SKBNK
|1,96
|198.652.755
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,61
|971.858.059
|% -0,83
|
|ISGYO
|7,29
|687.671.353
|% 9,95
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5961
|18,6044
|% -0,01
|
|Euro
|18,1591
|18,1677
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,6522
|20,7558
|% -0,85
|
|Frank
|18,3507
|18,4613
|% -0,58
|
|Riyal
|4,9343
|4,9591
|% 0,07
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-5,42
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.589
|6.697
|-12,00
|
|Yarım
|3.211
|3.274
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.636
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,43
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|-0,18
|
|B. Petrol
|91,13
|91,13
|-1,25
|
Seans Raporu
11:55
daha fazla
-
12:10JANTS
Yüzde 5.48 oranında artışla 94.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 558, 415 adet işlem
-
12:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TUPRS, BIMAS
-
12:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 57 artarak (% 0.10 ) 3, 455
-
12:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALKA, KERVN, MRSHL, SMRTG, ORGE, ERCB, ISGYO, KRVGD, KTSKR
-
12:09
MTRKS, YAPRK, ALKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında