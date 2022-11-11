***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2022 14:26
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079488
BIST
14:384.526
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 59,32
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
14:3818,5451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0552
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
14:3819,0962
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2444
|Açılış
|: 19,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0969
En Düşük
18,8141
14:381.049,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,20
|Açılış
|: 1.049,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler14:38
|VERUS
|96,80
|50.814.646
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|87.118.438
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.226.607
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|347.670.077
|% 9,99
|
|MAALT
|314,00
|41.955.882
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|19.414.943
|% -10,00
|
|GLBMD
|11,51
|21.028.740
|% -5,35
|
|BALAT
|11,00
|183.706
|% -4,35
|
|IMASM
|123,60
|9.263.229
|% -4,19
|
|SRVGY
|122,40
|13.442.447
|% -4,15
|
|THYAO
|113,90
|5.533.310.601
|% 0,44
|
|EREGL
|37,42
|4.414.846.029
|% -0,32
|
|ASELS
|40,04
|4.020.339.379
|% 5,26
|
|PETKM
|14,56
|2.512.439.014
|% 0,55
|
|ODAS
|10,87
|2.254.398.374
|% 8,92
|
|EKGYO
|5,44
|1.416.748.354
|% 1,12
|
|ODAS
|10,87
|2.254.398.374
|% 8,92
|
|YKBNK
|9,93
|2.072.246.821
|% 1,64
|
|SKBNK
|2,23
|410.863.838
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,45
|1.665.278.013
|% 0,53
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5362
|18,5451
|% 0,30
|
|Euro
|19,0842
|19,0962
|% 1,30
|
|Sterlin
|21,7144
|21,8233
|% 0,56
|
|Frank
|19,2844
|19,4005
|% 1,11
|
|Riyal
|4,9164
|4,9411
|% 0,27
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|3,90
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|6,20
|
|Cumhuriyet
|6.937
|7.042
|91,00
|
|Tam
|6.921
|7.038
|20,00
|
|Yarım
|3.361
|3.441
|10,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.720
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,49
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,80
|12,81
|-0,08
|
|B. Petrol
|96,47
|96,47
|2,80
|