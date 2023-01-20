***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2023 16:04
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103464
BIST
16:155.470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 47,18
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.436
16:1518,8068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0184
|Açılış
|: 19,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
16:1520,3589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0144
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
16:151.165,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,69
|Açılış
|: 1.165,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler16:13
|SDTTR
|110,20
|332.624.747
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.786.904
|% 9,98
|
|ONCSM
|60,15
|3.828.548
|% 9,96
|
|SOKE
|14,57
|26.610.313
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|9.691.464
|% 9,89
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,77
|640.950.804
|% -6,18
|
|SANEL
|18,77
|14.545.654
|% -5,63
|
|ELITE
|41,90
|106.803.374
|% -4,60
|
|CASA
|180,00
|359.519
|% -4,15
|
|THYAO
|153,00
|6.713.639.946
|% -1,03
|
|EREGL
|40,92
|5.492.856.004
|% 1,39
|
|PETKM
|18,59
|4.088.715.372
|% 2,99
|
|AKBNK
|18,41
|3.918.399.274
|% 4,66
|
|KOZAL
|594,50
|3.821.308.759
|% 1,11
|
|YKBNK
|10,04
|3.613.449.286
|% 3,51
|
|EKGYO
|8,64
|3.108.362.747
|% 2,49
|
|SKBNK
|2,96
|763.838.999
|% 3,86
|
|PETKM
|18,59
|4.088.715.372
|% 2,99
|
|AKBNK
|18,41
|3.918.399.274
|% 4,66
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7966
|18,8106
|% 0,12
|
|Euro
|20,3534
|20,3589
|% 0,07
|
|Sterlin
|23,1678
|23,2840
|% -0,18
|
|Frank
|20,3522
|20,4748
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9910
|5,0160
|% 0,07
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|-4,27
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|7.860
|7.979
|54,00
|
|Tam
|7.901
|7.953
|-35,00
|
|Yarım
|3.850
|3.892
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.931
|1.946
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,49
|0,05
|
|B. Petrol
|86,63
|86,63
|0,47
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28ISCTR
Yüzde 5.08 oranında artışla 12.21 lira fiyatla işlem gören hissede 179, 780, 634 adet işlem
-
16:27ISCTR
Yüzde 4.99 oranında artışla 12.20 lira fiyatla işlem gören hissede 179, 157, 812 adet işlem
-
16:26MAKTK
Yüzde 4.12 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 381, 555 adet işlem
-
16:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 24 artarak (% 0.98 ) 6, 009
-
16:25XU100
Endeks 5, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 75, 879.00 milyon TL de