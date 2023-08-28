***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.08.2023 12:03
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189871
BIST
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12:487.928
En Düşük
|Değişim
|: 2,74%
|| 211,72
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
7.954
12:4826,5655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0320
|Açılış
|: 26,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
12:4828,7459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1333
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
12:481.634,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,02
|Açılış
|: 1.634,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.638,02
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler12:46
|IZENR
|44,66
|883.396.951
|% 10,00
|
|FZLGY
|23,98
|173.341.829
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|199.580.502
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|343.635.797
|% 10,00
|
|ALFAS
|956,20
|682.980.948
|% 10,00
|
|KENT
|474,50
|493.955
|% -10,00
|
|ADEL
|549,20
|56.252.908
|% -10,00
|
|CMENT
|123,30
|249.436
|% -7,29
|
|EGEPO
|21,66
|342.506.928
|% -6,80
|
|EUKYO
|11,38
|6.582.494
|% -4,29
|
|SISE
|54,55
|6.691.271.330
|% 6,34
|
|ISCTR
|20,52
|6.530.703.616
|% 9,85
|
|THYAO
|246,90
|4.827.259.781
|% 3,74
|
|TUPRS
|139,90
|4.160.766.704
|% 4,79
|
|ASTOR
|134,70
|3.687.767.426
|% 7,42
|
|ISCTR
|20,52
|6.530.703.616
|% 9,85
|
|YKBNK
|17,09
|3.325.534.499
|% 2,83
|
|ZOREN
|4,92
|700.635.366
|% 1,03
|
|EKGYO
|8,58
|1.194.332.797
|% -0,69
|
|SISE
|54,55
|6.691.271.330
|% 6,34
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5520
|26,5724
|% 0,15
|
|Euro
|28,7073
|28,7585
|% 0,51
|
|Sterlin
|33,3054
|33,4724
|% 0,11
|
|Frank
|29,9425
|30,1228
|% 0,15
|
|Riyal
|7,0632
|7,0987
|% 0,17
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-0,86
|
|Altın Gr.
|1.635
|1.635
|1,40
|
|Cumhuriyet
|11.240
|11.410
|-59,00
|
|Tam
|11.003
|11.083
|-18,00
|
|Yarım
|5.518
|5.563
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.781
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|0,22
|