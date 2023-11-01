***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2023 10:00
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURGG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212750
BIST
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14:197.397
En Düşük
|Değişim
|: -1,56%
|| -117,16
|Açılış
|: 7.569
|
|Önceki Kapanış
|: 7.514
|
7.386
En Yüksek
7.598
14:1928,3332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0313
|Açılış
|: 28,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3150
|
28,3332
En Düşük
28,2395
14:1929,8917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0633
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9778
En Düşük
29,8651
14:191.806,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,18
|Açılış
|: 1.806,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805,11
|
1.807,97
En Düşük
1.797,26
BIST En Aktif Hisseler14:17
|ISKUR
|8.930.900,00
|8.930.900
|% 10,00
|
|DGATE
|25,74
|13.185.801
|% 10,00
|
|ISBTR
|539.000,00
|2.687.000
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.870,00
|4.860.598
|% 10,00
|
|BJKAS
|48,72
|76.991.601
|% 9,98
|
|ISMEN
|38,18
|1.958.805.540
|% -10,00
|
|MIATK
|723,60
|3.009.564.942
|% -10,00
|
|INTEM
|264,70
|13.408.083
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.716,10
|18.983.498
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.676,10
|77.641.709
|% -10,00
|
|TABGD
|182,10
|5.756.587.288
|% -4,31
|
|THYAO
|212,60
|4.115.533.362
|% -2,16
|
|TUPRS
|143,00
|3.631.336.299
|% 0,78
|
|MIATK
|723,60
|3.009.564.942
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.958.805.540
|% -10,00
|
|ZOREN
|5,07
|751.490.291
|% -4,34
|
|GSRAY
|8,40
|893.270.798
|% -4,00
|
|EKGYO
|6,39
|667.725.902
|% -2,59
|
|ODAS
|11,35
|1.049.966.295
|% -3,90
|
|YKBNK
|17,00
|943.704.974
|% -1,39
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2976
|28,3611
|% 0,21
|
|Euro
|29,8808
|29,8904
|% -0,22
|
|Sterlin
|34,2803
|34,4522
|% 0,04
|
|Frank
|31,0396
|31,2266
|% 0,26
|
|Riyal
|7,5302
|7,5680
|% 0,14
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-0,16
|
|Altın Gr.
|1.806
|1.807
|1,57
|
|Cumhuriyet
|12.205
|12.390
|-65,00
|
|Tam
|11.966
|12.037
|40,00
|
|Yarım
|6.002
|6.044
|21,00
|
|Çeyrek
|2.992
|3.022
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,69
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,64
|20,67
|-0,14
|
|B. Petrol
|86,39
|86,39
|1,37
|
Seans Raporu
14:17
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14:32KENT
Yüzde -9.56 oranında düşüşle 655.00 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 121 adet işlem
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14:31BOBET
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 36.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 062, 288 adet işlem
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14:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, BIMAS, TCELL
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14:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -74, 48 kaybederek (% -1.15 ) 6, 423
-
14:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BJKAS, ISKUR, KSTUR, DGATE, VRGYO, ISBTR, YONGA, DOBUR, EKIZ