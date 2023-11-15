***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2023 10:01
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURGG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218008
BIST
'
12:307.680
En Düşük
|Değişim
|: 0,12%
|| 9,33
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.673
En Yüksek
7.738
12:3028,6786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0468
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
12:3031,1309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0557
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
12:301.816,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 8,65
|Açılış
|: 1.816,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.818,47
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler12:30
|MAALT
|968,00
|173.074.516
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|6.806.178
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|697.735
|% 10,00
|
|BANVT
|153,10
|121.259.200
|% 9,99
|
|KENT
|749,00
|2.214.044
|% 9,99
|
|OTTO
|387,00
|394.740
|% -10,00
|
|CASA
|132,40
|1.757.610
|% -9,99
|
|MARKA
|30,80
|819.526
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|3.587.640
|% -9,98
|
|EUKYO
|13,10
|3.284.209
|% -9,97
|
|THYAO
|236,70
|3.493.514.092
|% -0,17
|
|MIATK
|820,00
|2.329.943.902
|% 0,61
|
|REEDR
|27,68
|1.587.780.133
|% 9,93
|
|EREGL
|38,66
|1.420.106.100
|% 1,31
|
|TUPRS
|152,20
|1.380.345.796
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,40
|827.262.355
|% -1,20
|
|IHLAS
|1,44
|145.094.887
|% -2,04
|
|IHLGM
|1,87
|148.343.774
|% 1,08
|
|REEDR
|27,68
|1.587.780.133
|% 9,93
|
|YKBNK
|16,38
|919.035.696
|% 0,55
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6406
|28,6983
|% 0,23
|
|Euro
|31,1119
|31,1244
|% -0,20
|
|Sterlin
|35,6048
|35,7834
|% -0,21
|
|Frank
|32,1203
|32,3138
|% 0,08
|
|Riyal
|7,6198
|7,6580
|% 0,13
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,30
|23,33
|% 0,66
|
|Platin
|891,50
|892,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,46
|1.027,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,85
|81,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.971,30
|1.971,55
|% 0,66
|