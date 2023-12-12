***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.12.2023 13:27
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224859
BIST
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15:477.740
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 11,10
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.662
En Yüksek
7.782
15:4729,0439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0428
|Açılış
|: 29,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
15:4731,3925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1461
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4089
En Düşük
31,0997
15:471.857,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,48
|Açılış
|: 1.857,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.857,49
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler15:47
|CATES
|83,60
|10.753.384
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,68
|23.199.247
|% 10,00
|
|EYGYO
|26,40
|55.470.969
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|44.211.330
|% 9,99
|
|ICBCT
|18,51
|161.324.819
|% 9,98
|
|BTCIM
|126,90
|459.991.328
|% -10,00
|
|EKIZ
|44,54
|1.498.414
|% -9,98
|
|PRZMA
|43,00
|56.690.599
|% -9,97
|
|KRGYO
|40,84
|63.528.680
|% -9,96
|
|LIDER
|50,40
|229.254.959
|% -9,92
|
|THYAO
|248,00
|6.904.486.591
|% 0,69
|
|TUPRS
|147,70
|3.333.280.915
|% -0,74
|
|AKBNK
|36,56
|3.243.960.116
|% 4,76
|
|ISCTR
|22,46
|3.172.288.449
|% 2,37
|
|YKBNK
|20,30
|2.525.612.820
|% 3,62
|
|EKGYO
|7,44
|1.265.797.125
|% -0,93
|
|AGROT
|14,06
|2.271.374.720
|% -7,92
|
|ISCTR
|22,46
|3.172.288.449
|% 2,37
|
|YKBNK
|20,30
|2.525.612.820
|% 3,62
|
|AKBNK
|36,56
|3.243.960.116
|% 4,76
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0371
|29,0439
|% 0,15
|
|Euro
|31,3763
|31,3925
|% 0,47
|
|Sterlin
|36,4058
|36,5884
|% 0,31
|
|Frank
|33,0972
|33,2966
|% 0,66
|
|Riyal
|7,7195
|7,7582
|% 0,17
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,98
|23,02
|% 0,66
|
|Platin
|925,26
|927,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|980,66
|985,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,50
|75,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,88
|1.988,22
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:47
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-
16:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 82 artarak (% 0.61 ) 6, 849
-
16:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRFSA, REEDR, GRTRK, ICBCT, EYGYO, SKYMD, CATES, AVTUR, EDIP, YEOTK
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16:02
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDER, KRGYO, PRZMA, BTCIM, EKIZ
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16:02
SNKRN, DIRIT, YEOTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:02
VRGYO, QNBFB, PCILT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında