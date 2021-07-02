***TURGG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.07.2021 11:22
***TURGG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TURGG
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Oğuzhan İçirmez tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945662
BIST
11:291.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,62
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.373
11:298,7012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0507
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7012
En Düşük
8,6441
11:2910,2939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3054
En Düşük
10,2510
11:29498,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,05
|Açılış
|: 498,19
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
498,39
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler11:27
|EUKYO
|6,60
|4.740.812
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|17.778.250
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|3.592.008
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.195.127
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.305.845
|% 9,82
|
|KUTPO
|46,68
|57.498.943
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|GEDIK
|8,26
|28.223.457
|% -5,28
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|MAALT
|192,40
|5.876.031
|% -3,85
|
|KCHOL
|19,54
|422.338.549
|% 5,45
|
|ARCLK
|32,04
|393.661.334
|% 7,37
|
|THYAO
|13,71
|357.667.854
|% -0,29
|
|GARAN
|8,40
|188.959.001
|% -0,59
|
|BERA
|13,18
|167.427.413
|% -0,23
|
|PEKGY
|1,12
|59.929.952
|% 1,82
|
|YKBNK
|2,19
|92.780.966
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,89
|56.739.540
|% 0,00
|
|THYAO
|13,71
|357.667.854
|% -0,29
|
|GARAN
|8,40
|188.959.001
|% -0,59
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6988
|8,7012
|% 0,59
|
|Euro
|10,2905
|10,2939
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,9251
|11,9849
|% 0,48
|
|Frank
|9,3428
|9,3990
|% 0,37
|
|Riyal
|2,3104
|2,3220
|% 0,48
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|3,40
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,04
|
|B. Petrol
|75,75
|75,75
|-0,09
|
Seans Raporu
11:27
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-
11:43MERKO
Yüzde 4.51 oranında artışla 5.33 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 745 adet işlem
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11:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 17 artarak (% 0.42 ) 1, 485
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11:42XU100
Endeks 1, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 3, 816.00 milyon TL de
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11:42ARCLK
Yüzde 7.31 oranında artışla 32.02 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 310, 594 adet işlem
-
11:39VANGD
Yüzde 4.88 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 694, 663 adet işlem