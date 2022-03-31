***TURGG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.03.2022 09:27
***TURGG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TURGG
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özdemir Uçar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014282
BIST
18:052.230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.234
En Düşük
2.213
18:0514,6649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0118
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6725
En Düşük
14,5922
18:0516,4059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0518
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4149
En Düşük
16,3063
18:05908,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -2,78
|Açılış
|: 908,01
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CIMSA
|36,08
|89.456.972
|% 4,28
|
|BOBET
|5,10
|75.573.594
|% 2,92
|
|EGEEN
|1.759,20
|24.242.008
|% 1,38
|
|AFYON
|3,51
|15.057.753
|% 1,30
|
|YUNSA
|18,06
|6.077.826
|% 0,00
|
|YUNSA
|18,06
|6.077.826
|% 0,00
|
|THYAO
|32,18
|5.314.590.083
|% 0,00
|
|TCELL
|22,44
|219.057.347
|% 0,00
|
|KSTUR
|245,00
|145.413
|% 0,00
|
|KUYAS
|5,16
|8.286.081
|% 0,00
|
|THYAO
|32,18
|5.314.590.083
|% 0,00
|
|GARAN
|12,19
|2.150.831.869
|% 0,00
|
|ASELS
|24,38
|1.899.794.792
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,95
|1.411.023.194
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 0,00
|
|ODAS
|1,68
|548.070.618
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,37
|500.243.166
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,15
|214.263.430
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|135.601.683
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6567
|14,6649
|% 0,08
|
|Euro
|16,3821
|16,4059
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,1995
|19,2958
|% -0,00
|
|Frank
|15,8037
|15,8989
|% -0,07
|
|Riyal
|3,8973
|3,9169
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-6,73
|
|Altın Gr.
|906
|906
|-5,11
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,67
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|-0,12
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,55
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DESA
Yüzde 7.72 oranında artışla 14.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 836, 671 adet işlem
-
17:58MAVI
Yüzde 4.39 oranında artışla 77.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 924 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 85 artarak (% 1.00 ) 2, 002
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISFIN, AKFGY, ULUSE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CEOEM, KENT, DZGYO, UZERB