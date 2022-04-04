***TURGG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.04.2022 10:08
***TURGG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TURGG
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özdemir Uçar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015338
BIST
11:142.269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 17,81
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.273
En Düşük
2.264
11:1414,7111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0276
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7127
En Düşük
14,6695
11:1416,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0259
|Açılış
|: 16,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
11:14913,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,99
|Açılış
|: 913,13
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler11:14
|ULUSE
|137,00
|980.646
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|113.171.658
|% 9,94
|
|LIDER
|20,50
|2.649.379
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|30.806.041
|% 9,86
|
|IPEKE
|18,77
|110.960.034
|% 8,94
|
|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
|
|PAPIL
|20,00
|8.180.248
|% -3,57
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|INFO
|8,25
|5.987.505
|% -3,40
|
|DOBUR
|61,25
|856.276
|% -2,78
|
|ASELS
|25,22
|980.068.040
|% 1,78
|
|GARAN
|12,44
|929.252.481
|% -0,08
|
|KOZAL
|154,00
|783.303.788
|% 6,35
|
|KARSN
|5,83
|750.033.922
|% -2,35
|
|THYAO
|32,88
|687.804.909
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,48
|560.520.542
|% 3,77
|
|KARSN
|5,83
|750.033.922
|% -2,35
|
|DOHOL
|3,45
|252.919.317
|% 3,92
|
|GARAN
|12,44
|929.252.481
|% -0,08
|
|ODAS
|1,78
|89.753.259
|% 2,89
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7049
|14,7111
|% 0,19
|
|Euro
|16,2347
|16,2438
|% 0,16
|
|Sterlin
|19,2434
|19,3399
|% 0,24
|
|Frank
|15,8264
|15,9217
|% 0,15
|
|Riyal
|3,9090
|3,9286
|% 0,17
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|5,28
|
|Altın Gr.
|913
|913
|3,60
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.113
|-15,00
|
|Tam
|5.995
|6.144
|-42,27
|
|Yarım
|2.898
|2.972
|-20,45
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-10,22
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,27
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:28IPEKE
Yüzde 9.98 oranında artışla 18.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 724, 368 adet işlem
-
11:27ULKER
Yüzde 4.11 oranında artışla 16.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 484, 812 adet işlem
-
11:26DOHOL
Yüzde 4.22 oranında artışla 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 649, 455 adet işlem
-
11:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 12 artarak (% 0.80 ) 2, 521
-
11:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, GARAN, KOZAL