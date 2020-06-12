***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.06.2020 13:44
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 12 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında 2020 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin belirlenmesine ve 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Pay sahiplerinin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850922
BIST
13:47109.204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 48,95
|Açılış
|: 108.485
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|Önceki Kapanış
|: 109.155
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109.458
En Düşük
107.833
13:476,8317
En Yüksek
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En Düşük
6,8023
13:477,7194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
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|Açılış
|: 7,7300
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|Önceki Kapanış
|: 7,7550
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En Düşük
7,6998
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En Yüksek
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|: 0,31%
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|Açılış
|: 381,20
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|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|55.548.693
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.005.405
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.181,60
|1.408.818
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|8.664
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|2.773.265
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|72.168
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|197.230
|% -9,98
|
|EGCYO
|1,63
|979.737
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|751.004
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,96
|1.127.651
|% -9,43
|
|ASELS
|32,32
|663.172.160
|% 0,25
|
|GARAN
|8,13
|513.351.423
|% -0,37
|
|ECILC
|5,98
|464.580.522
|% 4,73
|
|EKGYO
|1,95
|395.926.192
|% 0,52
|
|PETKM
|3,95
|343.664.508
|% 0,51
|
|EKGYO
|1,95
|395.926.192
|% 0,52
|
|TSKB
|1,27
|244.261.235
|% 2,42
|
|IHLGM
|1,58
|282.420.045
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,72
|76.949.717
|% -1,37
|
|YYAPI
|0,97
|88.992.318
|% 6,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5948
|8,6379
|% -0,01
|
|Frank
|7,1886
|7,2319
|% -0,39
|
|Riyal
|1,8155
|1,8246
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|8,91
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.493
|7,60
|
|Tam
|2.540
|2.562
|7,80
|
|Yarım
|1.240
|1.250
|3,80
|
|Çeyrek
|620
|626
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|38,61
|38,61
|0,06
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