***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.07.2020 11:14
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2020, 12.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.07.2020
Tescil Tarihi
24.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28.07.2020, 10127
Açıklamalar
2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 07.07.2020 tarihli Genel Kurul kararı 24.07.2020 tarihinde tescil edilmiş, 28.07.2020 tarih ve 10127 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863208
BIST
12:341.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -9,40
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:346,9633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0294
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9659
En Düşük
6,9132
12:348,2073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0718
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2073
En Düşük
8,1145
12:34437,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,96
|Açılış
|: 437,83
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,68
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|13.236.607
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.769.354
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|28.046.685
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|25.118.455
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.062.208
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,46
|1.106.641.241
|% -0,05
|
|GUSGR
|6,08
|764.571.635
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,20
|752.935.460
|% -0,90
|
|GARAN
|7,34
|495.695.986
|% -0,81
|
|KRDMD
|3,03
|442.433.202
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,20
|752.935.460
|% -0,90
|
|KRDMD
|3,03
|442.433.202
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|162.362.556
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,89
|113.859.209
|% -1,11
|
|GUSGR
|6,08
|764.571.635
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0061
|9,0513
|% 0,78
|
|Frank
|7,5775
|7,6232
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8515
|1,8607
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|-0,16
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.873
|2.901
|5,40
|
|Tam
|2.959
|2.984
|5,60
|
|Yarım
|1.436
|1.456
|2,70
|
|Çeyrek
|720
|729
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,42
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,45
|5,46
|0,01
|
|B. Petrol
|44,16
|44,16
|0,55
|