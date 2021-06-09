***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.06.2021 15:43
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 09 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında 2021 yılı hesap döneminde Şirketimizin bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin belirlenmesine ve 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941387
BIST
17:151.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,42
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
17:158,5868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0184
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
17:1510,4818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
17:15521,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,12
|Açılış
|: 521,63
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler17:15
|YAYLA
|4,19
|21.994.174
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|89.606.538
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.879.771
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.584.926
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.488.417
|% 9,93
|
|EUKYO
|5,76
|3.986.787
|% -6,34
|
|NUGYO
|11,95
|8.456.809
|% -6,27
|
|SANFM
|14,18
|3.581.185
|% -6,09
|
|METUR
|7,07
|19.622.150
|% -5,73
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|THYAO
|14,61
|1.476.686.791
|% 0,90
|
|GARAN
|8,31
|750.440.713
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,04
|702.629.531
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,74
|634.462.498
|% -0,13
|
|KOZAL
|125,80
|391.452.551
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,04
|702.629.531
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,26
|291.793.708
|% 0,44
|
|GSDHO
|2,06
|215.755.489
|% 5,10
|
|THYAO
|14,61
|1.476.686.791
|% 0,90
|
|GARAN
|8,31
|750.440.713
|% 0,12
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5849
|8,5868
|% -0,21
|
|Euro
|10,4782
|10,4818
|% 0,01
|
|Sterlin
|12,0942
|12,1549
|% -0,40
|
|Frank
|9,5617
|9,6193
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2811
|2,2926
|% -0,28
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|3.456
|3.509
|-7,00
|
|Tam
|3.438
|3.527
|-7,34
|
|Yarım
|1.662
|1.706
|-3,55
|
|Çeyrek
|834
|853
|-1,78
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,81
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|0,04
|
Seans Raporu
17:15
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17:30
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17:30
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17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 29 artarak (% 0.26 ) 1, 272
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17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMSCH, ATATP, YESIL, BOBET, GSDDE, MZHLD, SEKUR, YAYLA
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17:30
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