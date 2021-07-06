***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.07.2021 16:11
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.07.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 06 Temmuz 2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantasında 2021 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi onaylanmıştır. Pay sahipleri ve kamuun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946934
BIST
16:471.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,37
|Açılış
|: 1.395
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|Önceki Kapanış
|: 1.393
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1.400
En Düşük
1.389
16:478,6629
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|Açılış
|: 8,6600
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|Önceki Kapanış
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8,6787
En Düşük
8,6270
16:4710,2578
En Yüksek
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|: -0,34%
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|Açılış
|: 10,2300
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|Önceki Kapanış
|: 10,2600
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10,3201
En Düşük
10,2348
16:47504,08
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|| 4,81
|Açılış
|: 504,08
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|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,22
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler16:47
|GWIND
|3,74
|136.251.078
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.102.076
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.190.454
|% 10,00
|
|DARDL
|15,63
|31.667.824
|% 9,99
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,25
|7.629.140
|% -5,70
|
|GARAN
|8,69
|1.291.660.930
|% 0,58
|
|THYAO
|14,00
|594.989.347
|% -0,85
|
|KOZAL
|111,00
|412.890.397
|% -0,36
|
|EREGL
|18,16
|400.335.583
|% -0,33
|
|AKBNK
|5,43
|394.192.837
|% -0,18
|
|YKBNK
|2,22
|348.454.749
|% -0,45
|
|GARAN
|8,69
|1.291.660.930
|% 0,58
|
|PEKGY
|1,33
|102.613.465
|% 3,10
|
|ODAS
|1,93
|150.966.423
|% 1,58
|
|AKBNK
|5,43
|394.192.837
|% -0,18
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6590
|8,6629
|% -0,02
|
|Euro
|10,2526
|10,2578
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,9534
|12,0134
|% -0,09
|
|Frank
|9,3478
|9,4041
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3044
|2,3159
|% 0,01
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|15,99
|
|Altın Gr.
|504
|505
|5,29
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.386
|34,00
|
|Tam
|3.321
|3.405
|33,34
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|16,12
|
|Çeyrek
|805
|823
|8,07
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,05
|
|B. Petrol
|76,02
|76,02
|-1,14
|