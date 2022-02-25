***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.02.2022 11:55
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 25 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında 2022 yılı hesap döneminde Şirketimizin bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin belirlenmesine ve 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004394
BIST
13:331.915
En Yüksek
|Değişim
|: 3,43%
|| 63,45
|Açılış
|: 1.883
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|Önceki Kapanış
|: 1.851
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1.922
En Düşük
1.866
13:3314,0984
En Yüksek
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|Açılış
|: 14,1000
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|Önceki Kapanış
|: 14,4700
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14,1558
En Düşük
13,9449
13:3315,8106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
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|Açılış
|: 15,7500
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 865,19
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|Önceki Kapanış
|: 855,30
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871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler13:33
|KENT
|160,70
|304.199
|% 9,99
|
|KRTEK
|11,13
|22.564.955
|% 9,98
|
|OTTO
|34,64
|461.578
|% 9,97
|
|GENTS
|3,09
|5.650.591
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,25
|30.712
|% 9,80
|
|KAPLM
|35,24
|790.504
|% -9,96
|
|AYES
|18,66
|1.109.472
|% -9,94
|
|KLGYO
|0,85
|99.184.965
|% -7,61
|
|ARMDA
|60,50
|2.487.749
|% -4,65
|
|PRKAB
|32,26
|13.928.555
|% -3,64
|
|THYAO
|26,04
|3.619.118.384
|% 3,01
|
|EREGL
|30,00
|1.356.587.706
|% 3,16
|
|GARAN
|11,33
|787.169.810
|% 2,91
|
|KRDMD
|10,96
|640.540.652
|% 3,89
|
|ASELS
|20,10
|603.764.971
|% 6,35
|
|EKGYO
|2,01
|349.052.025
|% 1,01
|
|YKBNK
|3,61
|534.617.952
|% 2,27
|
|THYAO
|26,04
|3.619.118.384
|% 3,01
|
|KLGYO
|0,85
|99.184.965
|% -7,61
|
|HUNER
|2,72
|321.521.021
|% 2,26
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0912
|14,0984
|% 0,54
|
|Euro
|15,7842
|15,8106
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,7828
|18,8770
|% 0,38
|
|Frank
|15,1442
|15,2355
|% 0,36
|
|Riyal
|3,7429
|3,7617
|% 0,49
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|11,76
|
|Altın Gr.
|865
|865
|9,37
|
|Cumhuriyet
|5.782
|5.869
|-301,00
|
|Tam
|5.760
|5.906
|-300,47
|
|Yarım
|2.784
|2.857
|-145,35
|
|Çeyrek
|1.396
|1.428
|-72,67
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,96
|0,09
|
|B. Petrol
|95,53
|95,53
|0,11
|