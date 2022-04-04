***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.04.2022 15:20
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2022, 25.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2022
Tescil Tarihi
04.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
04.04.2022, 10551 Sayılı
Açıklamalar
2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 30.03.2022 tarihli Genel Kurul kararı 04.04.2024 tarihinde tescil edilmiş, tescil işlemi 04.04.2022 tarih ve 10551 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015417
BIST
17:442.304
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 52,74
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.305
En Düşük
2.264
17:4414,7064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0229
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
17:4416,1821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0358
|Açılış
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|
|Önceki Kapanış
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|
16,2538
En Düşük
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17:44913,73
En Yüksek
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|| 4,58
|Açılış
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|
|Önceki Kapanış
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|
914,60
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:42
|ARMDA
|78,10
|6.836.237
|% 10,00
|
|ASUZU
|88,00
|189.613.633
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|162.905.957
|% 9,98
|
|AYGAZ
|30,26
|123.080.324
|% 9,96
|
|ACSEL
|30,90
|41.094.460
|% 9,96
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,65
|1.831.112.425
|% -5,36
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|PAPIL
|19,88
|22.363.287
|% -4,15
|
|TURGG
|209,10
|81.508.807
|% -4,13
|
|GARAN
|12,61
|3.846.152.089
|% 1,29
|
|THYAO
|33,22
|2.924.858.689
|% 1,34
|
|KRDMD
|15,84
|2.775.215.651
|% 1,54
|
|SISE
|16,18
|2.545.687.688
|% 5,27
|
|AKBNK
|7,63
|2.485.294.455
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,51
|1.710.372.983
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,63
|2.485.294.455
|% 4,38
|
|KARSN
|5,65
|1.831.112.425
|% -5,36
|
|GARAN
|12,61
|3.846.152.089
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,16
|1.175.549.726
|% 1,22
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7055
|14,7119
|% 0,19
|
|Euro
|16,1688
|16,1869
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,2366
|19,3331
|% 0,20
|
|Frank
|15,8118
|15,9071
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9080
|3,9276
|% 0,14
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|10,68
|
|Altın Gr.
|912
|912
|3,21
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,12
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,48
|
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