***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2023, 03.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.03.2023Tescil Tarihi17.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su17.04.2023, 10813Açıklamalar2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.04.2023 tarihinde tescil edilmiş, tescile ilişkin ilan, 17.04.2023 tarih ve 10813 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139397BIST