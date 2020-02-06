***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Değerleme Raporu









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul Kartal İlçesinde Bulunan Şirket Arazisinin DeğerlemesiRapor Tarihi06.02.2020AçıklamalarŞirketimizin İstanbul Kartal'da bulunan arazilerine ilişkin 31.12.2019 değer tarihli gayrimenkul değerleme raporu ektedir. Kamuoyunun ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817488BIST