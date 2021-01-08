***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Değerleme Raporu
08.01.2021 16:26
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Kartal İlçesinde Bulunan Şirket Arazisinin Değerlemesi
Rapor Tarihi
08.01.2021
Açıklamalar
Şirketimizin İstanbul Kartal'da bulunan arazilerine ilişkin 31.12.2020 değer tarihli gayrimenkul değerleme raporu ektedir.
Kamuoyunun ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898390
BIST
17:431.541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 18,26
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:437,3553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:439,0141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0085
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:43441,94
En Yüksek
|Değişim
|: -2,23%
|| -10,10
|Açılış
|: 441,94
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
441,78
BIST En Aktif Hisseler17:43
|INVEO
|58,30
|84.361.964
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.423.400
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|110.468.687
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,55
|2.977.149.265
|% -1,92
|
|KOZAL
|118,80
|2.412.805.776
|% 9,49
|
|GARAN
|10,78
|2.408.040.634
|% 2,47
|
|THYAO
|12,83
|1.421.097.575
|% 1,18
|
|SISE
|7,42
|1.341.342.905
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,55
|2.977.149.265
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,61
|991.501.302
|% 3,87
|
|GARAN
|10,78
|2.408.040.634
|% 2,47
|
|YKBNK
|3,34
|638.266.365
|% 1,21
|
|SISE
|7,42
|1.341.342.905
|% 0,54
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3489
|7,3553
|% 0,10
|
|Euro
|9,0052
|9,0141
|% -0,09
|
|Sterlin
|9,9517
|10,0016
|% 0,17
|
|Frank
|8,2677
|8,3175
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9495
|1,9593
|% -0,13
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|-34,68
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-7,57
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,15
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|0,93
|
Seans Raporu
17:43
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