***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Değerleme Raporu
03.01.2022 18:45
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Kartal İlçesinde Bulunan Şirket Arazisinin Değerlemesi
Rapor Tarihi
03.01.2022
Açıklamalar
Şirketimizin İstanbul Kartal'da bulunan arazilerine ilişkin 31.12.2021 değer tarihli gayrimenkul değerleme raporu ektedir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988266
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
0
En Düşük
0
18:0513,2991
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,2308
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
18:0515,0309
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2291
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
18:05776,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 17,95
|Açılış
|: 776,95
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,02
|11.626.848
|% 0,00
|
|ULAS
|3,24
|758.474
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,92
|209.369.621
|% 0,00
|
|OSMEN
|25,90
|822.974
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,27
|2.160.855
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,02
|11.626.848
|% 0,00
|
|ULAS
|3,24
|758.474
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,92
|209.369.621
|% 0,00
|
|OSMEN
|25,90
|822.974
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,27
|2.160.855
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EREGL
|29,24
|1.351.910.568
|% 0,00
|
|SISE
|13,86
|1.020.381.273
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|262.104.270
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|365.359.423
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2142
|13,2255
|% 1,20
|
|Euro
|14,9164
|14,9901
|% 1,27
|
|Sterlin
|18,0241
|18,1145
|% 2,43
|
|Frank
|14,5583
|14,6460
|% 2,54
|
|Riyal
|3,5652
|3,5830
|% 2,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|2,43
|
|Altın Gr.
|777
|777
|17,98
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,81
|0,16
|
|B. Petrol
|78,94
|78,94
|-0,04
|
Seans Raporu
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