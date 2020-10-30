TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,3681
|8,3726
|% 1,02
|Euro
|9,7553
|9,7670
|% 0,89
|Sterlin
|10,7974
|10,8516
|% 1,15
|Frank
|9,1001
|9,1549
|% 1,05
|Riyal
|2,2250
|2,2362
|% 1,07
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|8,23
|Altın Gr.
|506
|506
|8,84
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|56,00
|Tam
|3.340
|3.424
|52,48
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,38
|Çeyrek
|810
|828
|12,70
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|0,23
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,15
|B. Petrol
|37,62
|37,62
|-0,64
Seans Raporu 18:05
- 17:58 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, KOZAL, GUBRF
- 17:58XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 17 kaybederek (% -1.10 ) 1, 004
- 17:58 Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, KARTN, EMNIS, CUSAN, BURVA, IZMDC, MMCAS, EUYO, IZTAR, EGCYH
- 17:58 Tabandan işlem gören hisse senetleri : IZFAS, ROYAL, ITTFH, ATSYH, GLYHO, KENT, ALMAD, UZERB, POLTK
- 17:58 BRKO, EUYO, ETYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında