***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
25.02.2021 18:15
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 31.12.2020 tarihli Faaliyet Raporu ektedir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912970
BIST
17:591.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,88
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
17:597,2187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0492
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
17:598,8376
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1114
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
17:59412,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,49
|Açılış
|: 412,33
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
412,17
BIST En Aktif Hisseler17:59
|LINK
|51,70
|119.039.356
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.916.698
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|5.621.491
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|4.898.673
|% 9,99
|
|KARSN
|4,23
|1.233.241.392
|% -10,00
|
|EMNIS
|27,80
|919.990
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|7.135.525
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|2.017.462
|% -9,96
|
|MNDRS
|3,50
|155.298.065
|% -9,79
|
|THYAO
|13,37
|2.724.751.502
|% 4,21
|
|PETKM
|5,26
|2.154.970.775
|% 1,94
|
|SASA
|40,90
|1.762.476.012
|% 2,40
|
|KOZAL
|127,70
|1.749.853.813
|% -4,34
|
|PGSUS
|88,45
|1.641.980.983
|% 6,82
|
|EKGYO
|2,29
|1.340.457.729
|% 0,88
|
|PETKM
|5,26
|2.154.970.775
|% 1,94
|
|TSKB
|1,71
|544.596.292
|% -1,72
|
|KARSN
|4,23
|1.233.241.392
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,88
|232.749.940
|% -2,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2143
|7,2177
|% 0,67
|
|Euro
|8,8272
|8,8342
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,1711
|10,2221
|% 0,64
|
|Frank
|7,9348
|7,9826
|% 0,76
|
|Riyal
|1,9146
|1,9242
|% 0,45
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-16,56
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,94
|27,97
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,05
|
|B. Petrol
|65,79
|65,79
|-0,39
|
Seans Raporu
17:59
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17:59BURCE
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17:57PGSUS
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17:56MERIT
Yüzde 10.00 oranında artışla 414.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 567 adet işlem
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17:54SASA
Yüzde 4.21 oranında artışla 41.62 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 505, 347 adet işlem