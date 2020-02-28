***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 7.120.696 8.453 125.908.141 125.916.594 125.916.594 583.775 10.278.005 11.417.604 21.695.609 155.316.674 155.316.674Transferler13.367 11.404.237 -11.417.604 -13.367 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.796 -10.796 -10.796 -11.372.495 -11.372.495 -11.383.291 -11.383.291Dönem Karı (Zararı)-11.372.495 -11.372.495 -11.372.495 -11.372.495Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 -10.796 -10.796 -10.796 -10.796 -10.796Dönem Sonu Bakiyeler18 7.120.696 -2.343 125.908.141 125.905.798 125.905.798 597.142 21.682.242 -11.372.495 10.309.747 143.933.383 143.933.383Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 7.120.696 -2.343 125.908.141 125.905.798 125.905.798 597.142 21.682.242 -11.372.495 10.309.747 143.933.383 143.933.383Transferler38.841 -11.411.336 11.372.495 -38.841 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.917 -4.917 -4.917 2.323.147 2.323.147 2.318.230 2.318.230Dönem Karı (Zararı)2.323.147 2.323.147 2.323.147 2.323.147Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 -4.917 -4.917 -4.917 -4.917 -4.917Dönem Sonu Bakiyeler18 7.120.696 -7.260 125.908.141 125.900.881 125.900.881 635.983 10.270.906 2.323.147 12.594.053 146.251.613 146.251.613Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.122.696 -2.010.614Dönem Karı (Zararı)2.323.147 -11.372.495Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.323.147 -11.372.495Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.032.613 9.507.126Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11, 12 48.223 7.657Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.493 28.115Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 14.593 24.515Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7, 8 900 3.600Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 -2.859.378 -2.601.201Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.892.597 -2.601.201Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33.219 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.698 -3.722Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.845.000 14.895.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 -1.845.000 14.895.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 609.747 -2.818.723İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-30.156 -52.922Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.324 -1.324İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.324 -1.324Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.559 -4.275İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.559 -4.275Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 -2.251 -1.793Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -182 1.251İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-182 1.251İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17 -30.606 -46.781Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-30.606 -46.781Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.739.622 -1.918.291Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -383.074 -92.323YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.061.063 2.501.546Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10, 12 0 -3.577Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -3.577Alınan Faiz3.061.063 2.505.123FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-62.700 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -29.481 0Ödenen Faiz13, 24 -33.219 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)875.667 490.932NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)875.667 490.932DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 14.406.477 13.915.545DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 15.282.144 14.406.477Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 15.306.130 14.598.929Ticari Alacaklar7 0 1.324İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 1.324Peşin Ödenmiş Giderler17 3.621 3.094İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.621 3.094Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 208.029 79.028Diğer Dönen Varlıklar17 119.966 90.296İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar119.966 90.296ARA TOPLAM15.637.746 14.772.671TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.637.746 14.772.671DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 15.092 13.394İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.092 13.394Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 162.105.000 160.260.000Maddi Duran Varlıklar10 4.729 11.002Mobilya ve Demirbaşlar4.729 11.002Kullanım Hakkı Varlıkları11 82.252 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 221 1.045Bilgisayar Yazılımları221 1.045Peşin Ödenmiş Giderler17 435 26İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler435 26TOPLAM DURAN VARLIKLAR162.207.729 160.285.467TOPLAM VARLIKLAR177.845.475 175.058.138KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 40.043 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar40.043 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar40.043 0Ticari Borçlar7 14.176 11.717İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar14.176 11.717Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 20.812 23.063Diğer Borçlar8 5.820 6.002İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.820 6.002ARA TOPLAM80.851 40.782TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.851 40.782UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 53.854 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar53.854 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar53.854 0Uzun Vadeli Karşılıklar16 83.527 62.630Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar83.527 62.630Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 31.375.630 31.021.343TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.513.011 31.083.973TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER31.593.862 31.124.755ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar146.251.613 143.933.383Ödenmiş Sermaye18 7.120.696 7.120.696Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)125.900.881 125.905.798Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)125.900.881 125.905.798Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16, 18 -7.260 -2.343Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 125.908.141 125.908.141Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 635.983 597.142Yasal Yedekler635.983 597.142Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.270.906 21.682.242Net Dönem Karı veya Zararı27 2.323.147 -11.372.495TOPLAM ÖZKAYNAKLAR146.251.613 143.933.383TOPLAM KAYNAKLAR177.845.475 175.058.138Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri21 -1.945.652 -2.082.432Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 2.021.593 185.003Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -1.325 -14.896.132ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)74.616 -16.793.561Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)74.616 -16.793.561Finansman Gelirleri24 2.894.535 2.606.747Finansman Giderleri24 -36.257 -4.404SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.932.894 -14.191.218Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-609.747 2.818.723Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -254.073 -219.425Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -355.674 3.038.148SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.323.147 -11.372.495DÖNEM KARI (ZARARI)2.323.147 -11.372.495Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.323.147 -11.372.495Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,00330000 -0,01600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.917 -10.796Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -6.304 -13.841Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.387 3.045Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16 1.387 3.045Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.917 -10.796TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.318.230 -11.383.291Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.318.230 -11.383.291http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822949BIST