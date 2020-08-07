***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.18 7.120.696 -2.343 125.908.141 125.905.798 125.905.798 597.142 21.682.242 -11.372.495 10.309.747 143.933.383 143.933.383Transferler38.841 -11.411.336 11.372.495 -38.841 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-303 -303 -303 558.153 558.153 557.850 557.850Dönem Karı (Zararı)558.153 558.153 558.153 558.153Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Not.16 -303 -303 -303 -303 -303Dönem Sonu BakiyelerNot.18 7.120.696 -2.646 125.908.141 125.905.495 125.905.495 635.983 10.270.906 558.153 10.829.059 144.491.233 144.491.233Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.18 7.120.696 -7.260 125.908.141 125.900.881 125.900.881 635.983 10.270.906 2.323.147 12.594.053 146.251.613 146.251.613Transferler2.323.147 -2.323.147 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.274 -4.274 -4.274 -154.936 -154.936 -159.210 -159.210Dönem Karı (Zararı)-154.936 -154.936 -154.936 -154.936Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Not.16 -4.274 -4.274 -4.274 -4.274 -4.274Dönem Sonu BakiyelerNot.18 7.120.696 -11.534 125.908.141 125.896.607 125.896.607 635.983 12.594.053 -154.936 12.439.117 146.092.403 146.092.403Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.004.127 -1.055.273Dönem Karı (Zararı)-154.936 558.153Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-154.936 558.153Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-722.593 -1.391.697Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.10,11,12 22.158 24.450Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.873 20.757Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.16 20.873 23.176Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.7,8 0 -2.419Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili DüzeltmelerNot.24 -719.609 -1.594.299Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-735.317 -1.612.005Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15.708 17.706Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerNot.24 -2.255 -1.236Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.26 -43.760 158.631İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-126.598 -25.131Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.7 0 799İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.7 0 799Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.8 -183.055 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.8 -183.055 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.15 0 -13.896Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.7 -3.240 1.910İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not.7 -3.240 1.910Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.8 852 -4.379İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not.8 852 -4.379İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot. 16,17,26 58.845 -9.565Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.004.127 -858.675Vergi İadeleri (Ödemeleri)Not.26 0 -196.598YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI719.399 1.686.888Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.9,10,12 -3.060 0Alınan Faiz722.459 1.686.888FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.250 -31.200Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.13 -18.542 -13.494Ödenen FaizNot.24 -15.708 -17.706YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-318.978 600.415NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-318.978 600.415DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 15.282.144 14.406.477DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 14.963.166 15.006.892Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 15.000.010 15.306.130Diğer AlacaklarNot.8 183.054 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.8 183.054 0Peşin Ödenmiş GiderlerNot.17 20.775 3.621Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.26 108.369 208.029Diğer Dönen VarlıklarNot.17 137.433 119.966ARA TOPLAM15.449.641 15.637.746TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.449.641 15.637.746DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNot.8 17.348 15.092İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.8 17.348 15.092Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.9 162.105.000 162.105.000Maddi Duran VarlıklarNot.10 3.473 4.729Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.11 61.689 82.252Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.12 2.942 221Peşin Ödenmiş GiderlerNot.17 345 435TOPLAM DURAN VARLIKLAR162.190.797 162.207.729TOPLAM VARLIKLAR177.640.438 177.845.475KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.13 46.437 40.043İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarNot.13 46.437 40.043Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.13 46.437 40.043Ticari BorçlarNot.7 10.937 14.176İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.7 10.937 14.176Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.16 20.007 20.812Diğer BorçlarNot.8 6.672 5.820İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.8 6.672 5.820ARA TOPLAM84.053 80.851TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER84.053 80.851UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.13 28.918 53.854İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarNot.13 28.918 53.854Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.13 28.918 53.854Uzun Vadeli KarşılıklarNot.16 104.400 83.527Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.16 104.400 83.527Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.26 31.330.664 31.375.630TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.463.982 31.513.011TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER31.548.035 31.593.862ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.18 146.092.403 146.251.613Ödenmiş SermayeNot.18 7.120.696 7.120.696Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Not.16,18 125.896.607 125.900.881Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.16,18 125.896.607 125.900.881Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.16,18 -11.534 -7.260Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.18 125.908.141 125.908.141Kardan Ayrılan Kısıtlanmış YedeklerNot.18 635.983 635.983Yasal YedeklerNot.18 635.983 635.983Geçmiş Yıllar Karları veya ZararlarıNot.18 12.594.053 10.270.906Net Dönem Karı veya ZararıNot.27 -154.936 2.323.147TOPLAM ÖZKAYNAKLAR146.092.403 146.251.613TOPLAM KAYNAKLAR177.640.438 177.845.475Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim GiderleriNot.20,21 -956.657 -1.016.731 -477.861 -487.624Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.22 37.251 140.598 19.982 19.475Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.22 0 -1.195 0 -137ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-919.406 -877.328 -457.879 -468.286Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.23 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.23 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-919.406 -877.328 -457.879 -468.286Finansman GelirleriNot.24 737.572 1.613.242 341.484 834.308Finansman GiderleriNot.24 -16.862 -19.130 -6.289 -9.340SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-198.696 716.784 -122.684 356.682Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri43.760 -158.631 27.083 -77.379Dönem Vergi (Gideri) GeliriNot.26 0 -169.967 34.089 -36.380Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.26 43.760 11.336 -7.006 -40.999SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-154.936 558.153 -95.601 279.303DÖNEM KARI (ZARARI)-154.936 558.153 -95.601 279.303Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-154.936 558.153 -95.601 279.303Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 -0,00022000 0,00078000 -0,00013000 0,00039000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.274 -303 -5.700 1.277Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.16 -5.480 -389 -7.308 1.637Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.206 86 1.608 -360Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.206 86 1.608 -360Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.274 -303 -5.700 1.277TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-159.210 557.850 -101.301 280.580Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-159.210 557.850 -101.301 280.580http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866820BIST