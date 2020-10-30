***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıDiğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 7.120.696 125.905.798 597.142 21.682.242 -11.372.495 143.933.383 143.933.383Transferler38.841 -11.411.336 11.372.495Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.164 795.649 796.813 796.813Dönem Karı (Zararı)795.649 795.649 795.649Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 1.164 1.164 1.164Dönem Sonu Bakiyeler18 7.120.696 125.906.962 635.983 10.270.906 795.649 144.730.196 144.730.196Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 7.120.696 125.900.881 635.983 10.270.906 2.323.147 146.251.613 146.251.613Transferler2.323.147 -2.323.147Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.960 -292.215 -295.175 -295.175Dönem Karı (Zararı)-292.215 -292.215 -292.215Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 -2.960 -2.960 -2.960Dönem Sonu Bakiyeler18 7.120.696 125.897.921 635.983 12.594.053 -292.215 145.956.438 145.956.438Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.299.887 -1.357.746Dönem Karı (Zararı)-292.215 795.649Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-292.215 795.649Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.114.083 -1.863.886Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 33.968 36.515Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23.187 230.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 23.187 29.923Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7,8 0 200.209Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.085.230 -2.355.690Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -1.104.140 -2.381.448Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 18.910 25.758Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24 -4.670 -996Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -81.338 226.153İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler106.411 -14.844Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 0 749İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 0 749Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -137.054 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -137.054 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)17 -7.150 -10.300Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.378 15.967İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -3.378 15.967Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 228.968 -1.460İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 228.968 -1.460İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16,17,26 25.025 -19.800Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16, 17,26 25.025 -19.800Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.299.887 -1.083.081Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 0 -274.665YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.013.829 2.338.340Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10,12 -4.447 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.447 0Alınan Faiz1.018.276 2.338.340FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.974 -46.950Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -30.064 -21.192Ödenen Faiz24 -18.910 -25.758YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-335.032 933.644NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-335.032 933.644DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 15.282.144 14.406.477DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 14.947.112 15.340.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 15.056.962 15.306.130Diğer Alacaklar8 137.054 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 137.054 0Peşin Ödenmiş Giderler17 11.036 3.621Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 152.741 208.029Diğer Dönen Varlıklar17 151.480 119.966ARA TOPLAM15.509.273 15.637.746TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.509.273 15.637.746DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 19.762 15.092İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 19.762 15.092Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 162.105.000 162.105.000Maddi Duran Varlıklar10 2.986 4.729Kullanım Hakkı Varlıkları11 51.985 82.252Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.711 221Peşin Ödenmiş Giderler17 170 435TOPLAM DURAN VARLIKLAR162.182.614 162.207.729TOPLAM VARLIKLAR177.691.887 177.845.475KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 49.109 40.043İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 49.109 40.043Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 49.109 40.043Ticari Borçlar7 10.799 14.176İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 10.799 14.176Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 22.063 20.812Diğer Borçlar8 234.788 5.820İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 234.788 5.820ARA TOPLAM316.759 80.851TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER316.759 80.851UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 14.724 53.854İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13 14.724 53.854Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 14.724 53.854Uzun Vadeli Karşılıklar16 110.509 83.527Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 110.509 83.527Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 31.293.457 31.375.630TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.418.690 31.513.011TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER31.735.449 31.593.862ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar145.956.438 146.251.613Ödenmiş Sermaye18 7.120.696 7.120.696Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16,18 125.897.921 125.900.881Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16,18 125.897.921 125.900.881Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16,18 -10.220 -7.260Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 125.908.141 125.908.141Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 635.983 635.983Yasal Yedekler18 635.983 635.983Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12.594.053 10.270.906Net Dönem Karı veya Zararı27 -292.215 2.323.147TOPLAM ÖZKAYNAKLAR145.956.438 146.251.613TOPLAM KAYNAKLAR177.691.887 177.845.475Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri20,21 -1.520.660 -1.490.540 -564.003 -473.809Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 58.653 159.041 21.402 18.443Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 0 -1.260 0 -65ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.462.007 -1.332.759 -542.601 -455.431Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.462.007 -1.332.759 -542.601 -455.431Finansman Gelirleri24 1.108.810 2.382.444 371.238 769.202Finansman Giderleri24 -20.356 -27.883 -3.494 -8.753SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-373.553 1.021.802 -174.857 305.018Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri81.338 -226.153 37.578 -67.522Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 0 -286.399 0 -116.432Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 81.338 60.246 37.578 48.910SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-292.215 795.649 -137.279 237.496DÖNEM KARI (ZARARI)-292.215 795.649 -137.279 237.496Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-292.215 795.649 -137.279 237.496Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 -0,00041000 0,00112000 -0,00019000 0,00033000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.960 1.164 1.314 1.467Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -3.795 1.492 1.685 1.881Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler835 -328 -371 -414Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi835 -328 -371 -414Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.960 1.164 1.314 1.467TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-295.175 796.813 -135.965 238.963Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-295.175 796.813 -135.965 238.963http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885141BIST