***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2021 18:12
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 7.120.696 125.900.881 635.983 10.270.906 2.323.147 146.251.613 146.251.613
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.323.147 -2.323.147 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.426 -59.335 -57.909 -57.909
Dönem Karı (Zararı)
-59.335 -59.335 -59.335
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 1.426 1.426 1.426
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 7.120.696 125.902.307 635.983 12.594.053 -59.335 146.193.704 146.193.704
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 7.120.696 125.897.103 680.957 12.549.079 5.407.503 151.655.338 151.655.338
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.407.503 -5.407.503 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.845 120.474 115.629 115.629
Dönem Karı (Zararı)
120.474 120.474 120.474
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -4.845 -4.845 -4.845
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-59.335
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
120.474 -59.335
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-603.388 -385.372
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 13.441 12.197
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.441 5.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 9.441 5.287
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-645.904 -384.739
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -652.699 -394.648
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 6.795 9.909
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24 -2.464 -1.440
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 22.098 -16.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
179.103 165.771
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -550 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -550 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17 -35.245 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.515 -3.327
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.515 -3.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -6.255 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 237.610 227.985
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 237.610 227.985
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17,26 -17.972 -58.887
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17,26 -17.972 -58.887
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-303.811 -278.936
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -26.507 -34.089
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
646.263 363.676
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11,12 -3.307 -3.060
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11,12 -3.307 -3.060
Alınan Faiz
649.570 366.736
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.449 -9.936
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -6.654 -27
Ödenen Faiz
24 -6.795 -9.909
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
302.496 40.715
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
302.496 40.715
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.788.867 15.282.144
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 15.091.363 15.322.859
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 15.164.631 14.859.006
Ticari Alacaklar
7 550 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 550 0
Diğer Alacaklar
8 100.000 100.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 100.000 100.000
Peşin Ödenmiş Giderler
17 38.956 3.591
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 38.956 3.591
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 204.712 198.740
Diğer Dönen Varlıklar
17 174.520 162.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 174.520 162.520
ARA TOPLAM
15.683.369 15.323.857
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.683.369 15.323.857
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 21.057 18.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 21.057 18.593
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 169.210.000 169.210.000
Maddi Duran Varlıklar
10 2.122 2.506
Mobilya ve Demirbaşlar
10 2.122 2.506
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 32.018 41.588
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.349 2.530
Diğer Haklar
12 2.349 2.530
Peşin Ödenmiş Giderler
17 249 369
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 249 369
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
169.267.795 169.275.586
TOPLAM VARLIKLAR
184.951.164 184.599.443
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 46.231 52.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 46.231 52.885
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 46.231 52.885
Ticari Borçlar
7 12.308 10.793
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 12.308 10.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 16.324 22.579
Diğer Borçlar
8 246.164 8.554
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 246.164 8.554
ARA TOPLAM
321.027 94.811
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
321.027 94.811
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 135.252 119.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 135.252 119.756
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 32.723.918 32.729.538
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.859.170 32.849.294
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.180.197 32.944.105
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
151.770.967 151.655.338
Ödenmiş Sermaye
18 7.120.696 7.120.696
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16,18 125.892.258 125.897.103
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16,18 125.892.258 125.897.103
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16,18 -15.883 -11.038
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 125.908.141 125.908.141
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 680.957 680.957
Yasal Yedekler
18 680.957 680.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17.956.582 12.549.079
Net Dönem Karı veya Zararı
27 120.474 5.407.503
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
151.770.967 151.655.338
TOPLAM KAYNAKLAR
184.951.164 184.599.443
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
20,21 -528.757 -478.796
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 23.313 17.269
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-505.444 -461.527
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-505.444 -461.527
Finansman Gelirleri
24 655.163 396.088
Finansman Giderleri
24 -7.147 -10.573
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
142.572 -76.012
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.098 16.677
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -26.507 -34.089
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 4.409 50.766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
120.474 -59.335
DÖNEM KARI (ZARARI)
120.474 -59.335
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
120.474 -59.335
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,00017000 -0,00008000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.845 1.426
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -6.056 1.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.211 -402
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.211 -402
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.845 1.426
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
115.629 -57.909
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
115.629 -57.909
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932492
BIST