***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıDiğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 7.120.696 125.900.881 635.983 10.270.906 2.323.147 146.251.613 146.251.613Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.323.147 -2.323.147 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.426 -59.335 -57.909 -57.909Dönem Karı (Zararı)-59.335 -59.335 -59.335Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 1.426 1.426 1.426Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 7.120.696 125.902.307 635.983 12.594.053 -59.335 146.193.704 146.193.704Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 7.120.696 125.897.103 680.957 12.549.079 5.407.503 151.655.338 151.655.338Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.407.503 -5.407.503 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.845 120.474 115.629 115.629Dönem Karı (Zararı)120.474 120.474 120.474Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 -4.845 -4.845 -4.845Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler-59.335Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)120.474 -59.335Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-603.388 -385.372Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 13.441 12.197Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.441 5.287Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 9.441 5.287Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-645.904 -384.739Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -652.699 -394.648Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 6.795 9.909Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24 -2.464 -1.440Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 22.098 -16.677İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler179.103 165.771Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -550 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -550 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)17 -35.245 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.515 -3.327İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.515 -3.327Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 -6.255 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 237.610 227.985İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 237.610 227.985İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17,26 -17.972 -58.887Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17,26 -17.972 -58.887Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-303.811 -278.936Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -26.507 -34.089YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI646.263 363.676Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11,12 -3.307 -3.060Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11,12 -3.307 -3.060Alınan Faiz649.570 366.736FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.449 -9.936Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -6.654 -27Ödenen Faiz24 -6.795 -9.909YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)302.496 40.715NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)302.496 40.715DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 14.788.867 15.282.144DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 15.091.363 15.322.859Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 15.164.631 14.859.006Ticari Alacaklar7 550 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 550 0Diğer Alacaklar8 100.000 100.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 100.000 100.000Peşin Ödenmiş Giderler17 38.956 3.591İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 38.956 3.591Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 204.712 198.740Diğer Dönen Varlıklar17 174.520 162.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 174.520 162.520ARA TOPLAM15.683.369 15.323.857TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.683.369 15.323.857DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 21.057 18.593İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 21.057 18.593Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 169.210.000 169.210.000Maddi Duran Varlıklar10 2.122 2.506Mobilya ve Demirbaşlar10 2.122 2.506Kullanım Hakkı Varlıkları11 32.018 41.588Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.349 2.530Diğer Haklar12 2.349 2.530Peşin Ödenmiş Giderler17 249 369İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 249 369TOPLAM DURAN VARLIKLAR169.267.795 169.275.586TOPLAM VARLIKLAR184.951.164 184.599.443KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 46.231 52.885İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 46.231 52.885Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 46.231 52.885Ticari Borçlar7 12.308 10.793İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 12.308 10.793Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 16.324 22.579Diğer Borçlar8 246.164 8.554İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 246.164 8.554ARA TOPLAM321.027 94.811TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER321.027 94.811UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar16 135.252 119.756Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 135.252 119.756Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 32.723.918 32.729.538TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.859.170 32.849.294TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER33.180.197 32.944.105ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar151.770.967 151.655.338Ödenmiş Sermaye18 7.120.696 7.120.696Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16,18 125.892.258 125.897.103Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16,18 125.892.258 125.897.103Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16,18 -15.883 -11.038Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 125.908.141 125.908.141Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 680.957 680.957Yasal Yedekler18 680.957 680.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17.956.582 12.549.079Net Dönem Karı veya Zararı27 120.474 5.407.503TOPLAM ÖZKAYNAKLAR151.770.967 151.655.338TOPLAM KAYNAKLAR184.951.164 184.599.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri20,21 -528.757 -478.796Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 23.313 17.269Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-505.444 -461.527Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-505.444 -461.527Finansman Gelirleri24 655.163 396.088Finansman Giderleri24 -7.147 -10.573SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)142.572 -76.012Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-22.098 16.677Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -26.507 -34.089Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 4.409 50.766SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)120.474 -59.335DÖNEM KARI (ZARARI)120.474 -59.335Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları120.474 -59.335Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,00017000 -0,00008000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.845 1.426Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -6.056 1.828Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.211 -402Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.211 -402Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.845 1.426TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)115.629 -57.909Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları115.629 -57.909http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932492BIST