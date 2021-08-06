***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikma Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 7.120.696 125.900.881 635.983 10.270.906 2.323.147 146.251.613 146.251.613Transferler2.323.147 -2.323.147 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.274 -154.936 -159.210 -159.210Dönem Karı (Zararı)-154.936 -154.936 -154.936Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 -4.274 -4.274 -4.274Dönem Sonu Bakiyeler18 7.120.696 125.896.607 635.983 12.594.053 -154.936 146.092.403 146.092.403Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 7.120.696 125.897.103 680.957 12.549.079 5.407.503 151.655.338 151.655.338Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.407.503 -5.407.503 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.355 345.436 339.081 339.081Dönem Karı (Zararı)345.436 345.436 345.436Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 -6.355 -6.355 -6.355Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 7.120.696 125.890.748 680.957 17.956.582 345.436 151.994.419 151.994.419Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.026.563 -1.004.127Dönem Karı (Zararı)345.436 -154.936Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)345.436 -154.936Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.293.763 -722.593Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 24.680 22.158Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.199 20.873Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 19.199 20.873Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 -1.353.811 -719.609Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.363.722 -735.317Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9.911 15.708Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24 -3.412 -2.255Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 19.581 -43.760İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-51.601 -126.598Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -550 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -550 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -162.490 -183.055İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -162.490 -183.055Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)17 -25.264 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.447 -3.240İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.447 -3.240Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 -3.313 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.240 852İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.240 852İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17,26 139.809 58.845Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-999.928 -1.004.127Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -26.635 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.312.214 719.399Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11,12 -3.307 -3.060Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11,12 -3.307 -3.060Alınan Faiz1.315.521 722.459FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.849 -34.250Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -20.938 -18.542Ödenen Faiz24 -9.911 -15.708YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)254.802 -318.978NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)254.802 -318.978DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 14.788.867 15.282.144DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 15.043.669 14.963.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 15.162.009 14.859.006Ticari Alacaklar7 550 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 550 0Diğer Alacaklar8 262.490 100.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 262.490 100.000Peşin Ödenmiş Giderler17 28.864 3.591İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 28.864 3.591Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 39.141 198.740Diğer Dönen Varlıklar17 182.309 162.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 182.309 162.520ARA TOPLAM15.675.363 15.323.857TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.675.363 15.323.857DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 22.005 18.593İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 22.005 18.593Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 169.210.000 169.210.000Maddi Duran Varlıklar10 1.738 2.506Mobilya ve Demirbaşlar10 1.738 2.506Kullanım Hakkı Varlıkları11 21.345 41.588Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.168 2.530Diğer Haklar12 2.168 2.530Peşin Ödenmiş Giderler17 360 369İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 360 369TOPLAM DURAN VARLIKLAR169.257.616 169.275.586TOPLAM VARLIKLAR184.932.979 184.599.443KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 31.947 52.885İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 31.947 52.885Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 31.947 52.885Ticari Borçlar7 12.240 10.793İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 12.240 10.793Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 19.266 22.579Diğer Borçlar8 7.314 8.554İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 7.314 8.554ARA TOPLAM70.767 94.811TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER70.767 94.811UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar16 146.898 119.756Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 146.898 119.756Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 32.720.895 32.729.538TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.867.793 32.849.294TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER32.938.560 32.944.105ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar151.994.419 151.655.338Ödenmiş Sermaye18 7.120.696 7.120.696Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16,18 125.890.748 125.897.103Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16,18 125.890.748 125.897.103Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16,18 -17.393 -11.038Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 125.908.141 125.908.141Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 680.957 680.957Yasal Yedekler18 680.957 680.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17.956.582 12.549.079Net Dönem Karı veya Zararı27 345.436 5.407.503TOPLAM ÖZKAYNAKLAR151.994.419 151.655.338TOPLAM KAYNAKLAR184.932.979 184.599.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri20,21 -1.035.442 -956.657 -506.685 -477.861Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 44.006 37.251 20.693 19.982ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-991.436 -919.406 -485.992 -457.879Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-991.436 -919.406 -485.992 -457.879Finansman Gelirleri24 1.367.134 737.572 711.971 341.484Finansman Giderleri24 -10.681 -16.862 -3.534 -6.289SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)365.017 -198.696 222.445 -122.684Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-19.581 43.760 2.517 27.083Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -26.635 0 -128 34.089Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 7.054 43.760 2.645 -7.006SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)345.436 -154.936 224.962 -95.601DÖNEM KARI (ZARARI)345.436 -154.936 224.962 -95.601Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları345.436 -154.936 224.962 -95.601Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,00049000 -0,00022000 0,00032000 -0,00013000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.354 -4.274 -1.510 -5.700Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -7.943 -5.480 -1.887 -7.308Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.589 1.206 377 1.608Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.589 1.206 377 1.608Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.354 -4.274 -1.510 -5.700TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)339.082 -159.210 223.452 -101.301Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları339.082 -159.210 223.452 -101.301http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955584BIST