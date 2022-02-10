***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıDiğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 7.120.696 125.900.881 635.983 10.270.906 2.323.147 146.251.613 146.251.613Transferler44.974 2.278.173 -2.323.147 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.778 5.407.503 5.403.725 5.403.725Dönem Karı (Zararı)5.407.503 5.407.503 5.407.503Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 -3.778 -3.778 -3.778Dönem Sonu Bakiyeler18 7.120.696 125.897.103 680.957 12.549.079 5.407.503 151.655.338 151.655.338Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 7.120.696 125.897.103 680.957 12.549.079 5.407.503 151.655.338 151.655.338Transferler5.407.503 -5.407.503 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.308 30.888.720 30.884.412 30.884.412Dönem Karı (Zararı)30.888.720 30.888.720 30.888.720Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 -4.308 -4.308 -4.308Dönem Sonu Bakiyeler18 7.120.696 125.892.795 680.957 17.956.582 30.888.720 182.539.750 182.539.750Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.093.227 -2.011.153Dönem Karı (Zararı)30.888.720 5.407.503Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30.888.720 5.407.503Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-32.944.722 -7.286.606Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 47.391 45.024Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 38.786 31.506Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 38.786 31.506Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 -2.740.662 -1.609.488Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -2.755.600 -1.632.916Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 14.938 23.428Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24 -14.093 -3.501Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler22 -38.025.000 -7.105.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 -38.025.000 -7.105.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 7.748.856 1.354.853İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler58.919 -132.050Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -37.408 -100.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -37.408 -100.000Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)17 -620 98Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 11.158 -3.384İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 11.158 -3.384Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 2.494 1.767Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 2.360 2.734İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 2.360 2.734İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17,26 80.935 -33.265Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17,26 80.935 -33.265Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.997.083 -2.011.153Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -96.144 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.648.096 1.582.316Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11,12 -8.607 -4.447Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11,12 -8.607 -4.447Alınan Faiz2.656.703 1.586.763FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-67.823 -64.440Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -52.885 -41.012Ödenen Faiz24 -14.938 -23.428YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)487.046 -493.277NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)487.046 -493.277DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 14.788.867 15.282.144DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 15.275.913 14.788.867Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 15.444.949 14.859.006Diğer Alacaklar8 137.408 100.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 137.408 100.000Peşin Ödenmiş Giderler17 4.201 3.591İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 4.201 3.591Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 63.001 198.740Diğer Dönen Varlıklar17 217.324 162.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 217.324 162.520ARA TOPLAM15.866.883 15.323.857TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.866.883 15.323.857DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 32.686 18.593İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 32.686 18.593Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 207.235.000 169.210.000Maddi Duran Varlıklar10 6.006 2.506Kullanım Hakkı Varlıkları11 0 41.588Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.834 2.530Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.834 2.530Peşin Ödenmiş Giderler17 379 369İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 379 369TOPLAM DURAN VARLIKLAR207.275.905 169.275.586TOPLAM VARLIKLAR223.142.788 184.599.443KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 0 52.885İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 0 52.885Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 0 52.885Ticari Borçlar7 21.951 10.793İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 21.951 10.793Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 25.073 22.579Diğer Borçlar8 10.914 8.554İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 10.914 8.554ARA TOPLAM57.938 94.811TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER57.938 94.811UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar16 163.927 119.756Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 163.927 119.756Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 40.381.173 32.729.538TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.545.100 32.849.294TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER40.603.038 32.944.105ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar182.539.750 151.655.338Ödenmiş Sermaye18 7.120.696 7.120.696Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16,18 125.892.795 125.897.103Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16,18 125.892.795 125.897.103Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16,18 -15.346 -11.038Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 125.908.141 125.908.141Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 680.957 680.957Yasal Yedekler18 680.957 680.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17.956.582 12.549.079Net Dönem Karı veya Zararı27 30.888.720 5.407.503TOPLAM ÖZKAYNAKLAR182.539.750 151.655.338TOPLAM KAYNAKLAR223.142.788 184.599.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri20, 21 -2.225.764 -2.033.810Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 38.110.929 7.185.151Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.885.165 5.151.341Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.885.165 5.151.341Finansman Gelirleri24 2.769.693 1.637.586Finansman Giderleri24 -17.282 -26.571SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)38.637.576 6.762.356Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.748.856 -1.354.853Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -96.144 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -7.652.712 -1.354.853SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)30.888.720 5.407.503DÖNEM KARI (ZARARI)30.888.720 5.407.503Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları30.888.720 5.407.503Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,04338000 0,00759000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.308 -3.778Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -5.385 -4.723Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.077 945Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.077 945Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.308 -3.778TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.884.412 5.403.725Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları30.884.412 5.403.725http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000919BIST