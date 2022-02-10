***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor
10.02.2022 18:16
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 7.120.696 125.900.881 635.983 10.270.906 2.323.147 146.251.613 146.251.613
Transferler
44.974 2.278.173 -2.323.147 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.778 5.407.503 5.403.725 5.403.725
Dönem Karı (Zararı)
5.407.503 5.407.503 5.407.503
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -3.778 -3.778 -3.778
Dönem Sonu Bakiyeler
18 7.120.696 125.897.103 680.957 12.549.079 5.407.503 151.655.338 151.655.338
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 7.120.696 125.897.103 680.957 12.549.079 5.407.503 151.655.338 151.655.338
Transferler
5.407.503 -5.407.503 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.308 30.888.720 30.884.412 30.884.412
Dönem Karı (Zararı)
30.888.720 30.888.720 30.888.720
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -4.308 -4.308 -4.308
Dönem Sonu Bakiyeler
18 7.120.696 125.892.795 680.957 17.956.582 30.888.720 182.539.750 182.539.750
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.093.227 -2.011.153
Dönem Karı (Zararı)
30.888.720 5.407.503
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.888.720 5.407.503
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-32.944.722 -7.286.606
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 47.391 45.024
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 38.786 31.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 38.786 31.506
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 -2.740.662 -1.609.488
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -2.755.600 -1.632.916
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 14.938 23.428
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24 -14.093 -3.501
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
22 -38.025.000 -7.105.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -38.025.000 -7.105.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 7.748.856 1.354.853
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
58.919 -132.050
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -37.408 -100.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -37.408 -100.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17 -620 98
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 11.158 -3.384
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 11.158 -3.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 2.494 1.767
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.360 2.734
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.360 2.734
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17,26 80.935 -33.265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17,26 80.935 -33.265
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.997.083 -2.011.153
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -96.144 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.648.096 1.582.316
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11,12 -8.607 -4.447
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11,12 -8.607 -4.447
Alınan Faiz
2.656.703 1.586.763
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.823 -64.440
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -52.885 -41.012
Ödenen Faiz
24 -14.938 -23.428
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
487.046 -493.277
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
487.046 -493.277
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.788.867 15.282.144
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 15.275.913 14.788.867
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 15.444.949 14.859.006
Diğer Alacaklar
8 137.408 100.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 137.408 100.000
Peşin Ödenmiş Giderler
17 4.201 3.591
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 4.201 3.591
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 63.001 198.740
Diğer Dönen Varlıklar
17 217.324 162.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 217.324 162.520
ARA TOPLAM
15.866.883 15.323.857
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.866.883 15.323.857
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 32.686 18.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 32.686 18.593
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 207.235.000 169.210.000
Maddi Duran Varlıklar
10 6.006 2.506
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 0 41.588
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.834 2.530
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.834 2.530
Peşin Ödenmiş Giderler
17 379 369
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 379 369
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
207.275.905 169.275.586
TOPLAM VARLIKLAR
223.142.788 184.599.443
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 0 52.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 0 52.885
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 0 52.885
Ticari Borçlar
7 21.951 10.793
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 21.951 10.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 25.073 22.579
Diğer Borçlar
8 10.914 8.554
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.914 8.554
ARA TOPLAM
57.938 94.811
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.938 94.811
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 163.927 119.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 163.927 119.756
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 40.381.173 32.729.538
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.545.100 32.849.294
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.603.038 32.944.105
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
182.539.750 151.655.338
Ödenmiş Sermaye
18 7.120.696 7.120.696
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16,18 125.892.795 125.897.103
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16,18 125.892.795 125.897.103
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16,18 -15.346 -11.038
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 125.908.141 125.908.141
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 680.957 680.957
Yasal Yedekler
18 680.957 680.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17.956.582 12.549.079
Net Dönem Karı veya Zararı
27 30.888.720 5.407.503
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
182.539.750 151.655.338
TOPLAM KAYNAKLAR
223.142.788 184.599.443
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
20, 21 -2.225.764 -2.033.810
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 38.110.929 7.185.151
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.885.165 5.151.341
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.885.165 5.151.341
Finansman Gelirleri
24 2.769.693 1.637.586
Finansman Giderleri
24 -17.282 -26.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.637.576 6.762.356
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.748.856 -1.354.853
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -96.144 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -7.652.712 -1.354.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.888.720 5.407.503
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.888.720 5.407.503
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.888.720 5.407.503
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,04338000 0,00759000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.308 -3.778
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -5.385 -4.723
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.077 945
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.077 945
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.308 -3.778
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.884.412 5.403.725
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.884.412 5.403.725
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000919
BIST