***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıDiğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 7.120.696 125.897.103 680.957 12.549.079 5.407.503 151.655.338 151.655.338Transferler5.407.503 -5.407.503 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.845 120.474 115.629 115.629Dönem Karı (Zararı)120.474 120.474 120.474Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 -4.845 -4.845 -4.845Dönem Sonu Bakiyeler18 7.120.696 125.892.258 680.957 17.956.582 120.474 151.770.967 151.770.967Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 7.120.696 125.892.795 680.957 17.956.582 30.888.720 182.539.750 182.539.750Transferler13.670 30.875.050 -30.888.720 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-41.405 -167.698 -209.103 -209.103Dönem Karı (Zararı)-167.698 -167.698 -167.698Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 -41.405 -41.405 -41.405Dönem Sonu Bakiyeler18 7.120.696 125.851.390 694.627 48.831.632 -167.698 182.330.647 182.330.647Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-469.907 -330.318Dönem Karı (Zararı)-167.698 120.474Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-167.698 120.474Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-765.014 -603.388Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 16.317 13.441Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 -16.757 9.441Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -16.757 9.441Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 -711.612 -645.904Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -725.461 -652.699Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 13.849 6.795Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24 -4.170 -2.464Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -48.792 22.098İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler504.224 179.103Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 0 -550İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 0 -550Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 42.748 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 42.748 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)17 -61.914 -35.245Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 7.440 1.515İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 7.440 1.515Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 9.769 -6.255Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 467.998 237.610İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 467.998 237.610İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17,26 38.183 -17.972Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17,26 38.183 -17.972Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-428.488 -303.811Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -41.419 -26.507YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI641.369 646.263Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11,12 -187.011 -3.307Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11,12 -187.011 -3.307Alınan Faiz828.380 649.570FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI164.486 -13.449Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 178.335 -6.654Ödenen Faiz24 -13.849 -6.795YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)335.948 302.496NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)335.948 302.496DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 15.275.913 14.788.867DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 15.611.861 15.091.363Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 15.677.978 15.444.949Diğer Alacaklar8 94.660 137.408İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 94.660 137.408Peşin Ödenmiş Giderler17 66.242 4.201İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 66.242 4.201Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 0 63.001Diğer Dönen Varlıklar17 242.142 217.324İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 242.142 217.324ARA TOPLAM16.081.022 15.866.883TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.081.022 15.866.883DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 36.856 32.686İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 36.856 32.686Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 207.235.000 207.235.000Maddi Duran Varlıklar10 5.426 6.006Mobilya ve Demirbaşlar10 5.426 6.006Kullanım Hakkı Varlıkları11 171.427 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.681 1.834Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.681 1.834Peşin Ödenmiş Giderler17 252 379İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 252 379TOPLAM DURAN VARLIKLAR207.450.642 207.275.905TOPLAM VARLIKLAR223.531.664 223.142.788KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 48.859 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 48.859 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 48.859 0Ticari Borçlar7 29.391 21.951İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 29.391 21.951Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 34.842 25.073Diğer Borçlar8 478.912 10.914İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 478.912 10.914Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 15.462 0ARA TOPLAM607.466 57.938TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER607.466 57.938UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 129.476 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13 129.476 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 129.476 0Uzun Vadeli Karşılıklar16 198.926 163.927Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 198.926 163.927Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 40.265.149 40.381.173TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.593.551 40.545.100TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER41.201.017 40.603.038ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar182.330.647 182.539.750Ödenmiş Sermaye18 7.120.696 7.120.696Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16,18 125.851.390 125.892.795Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16,18 125.851.390 125.892.795Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16,18 -56.751 -15.346Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 125.908.141 125.908.141Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 694.627 680.957Yasal Yedekler18 694.627 680.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları48.831.632 17.956.582Net Dönem Karı veya Zararı27 -167.698 30.888.720TOPLAM ÖZKAYNAKLAR182.330.647 182.539.750TOPLAM KAYNAKLAR223.531.664 223.142.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri20,21 -983.309 -528.757Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 51.825 23.313Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-931.484 -505.444Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-931.484 -505.444Finansman Gelirleri24 729.631 655.163Finansman Giderleri24 -14.637 -7.147SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-216.490 142.572Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri48.792 -22.098Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -56.881 -26.507Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 105.673 4.409SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-167.698 120.474DÖNEM KARI (ZARARI)-167.698 120.474Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-167.698 120.474Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 -0,00024000 0,00017000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-41.405 -4.845Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -51.756 -6.056Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.351 1.211Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi10.351 1.211Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-41.405 -4.845TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-209.103 115.629Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-209.103 115.629http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023168BIST