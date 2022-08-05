***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 18:42
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 7.120.696 125.897.103 680.957 12.549.079 5.407.503 151.655.338 151.655.338
Transferler
5.407.503 -5.407.503 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.355 345.436 339.081 339.081
Dönem Karı (Zararı)
345.436 345.436 345.436
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -6.355 -6.355 -6.355
Dönem Sonu Bakiyeler
18 7.120.696 125.890.748 680.957 17.956.582 345.436 151.994.419 151.994.419
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 7.120.696 125.892.795 680.957 17.956.582 30.888.720 182.539.750 182.539.750
Transferler
13.670 30.875.050 -30.888.720 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.726 -428.716 -497.442 -497.442
Dönem Karı (Zararı)
-428.716 -428.716 -428.716
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -68.726 -68.726 -68.726
Dönem Sonu Bakiyeler
18 7.120.696 125.824.069 694.627 48.831.632 -428.716 182.042.308 182.042.308
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.931.638 -1.026.563
Dönem Karı (Zararı)
-428.716 345.436
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-428.716 345.436
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.486.710 -1.293.763
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 32.497 24.680
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 -2.760 19.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.760 19.199
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 -1.383.255 -1.353.811
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.410.211 -1.363.722
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 26.956 9.911
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24 -9.229 -3.412
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -123.963 19.581
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.212 -51.601
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -550
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 -550
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 99.697 -162.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 99.697 -162.490
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17 -42.593 -25.264
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -10.680 1.447
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -10.680 1.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 13.378 -3.313
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.556 -1.240
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.556 -1.240
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17,26 -78.570 139.809
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17,26 -78.570 139.809
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.931.638 -999.928
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 0 -26.635
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.324.706 1.312.214
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11,12 -187.011 -3.307
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11,12 -187.011 -3.307
Alınan Faiz
1.511.717 1.315.521
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
140.486 -30.849
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 167.442 -20.938
Ödenen Faiz
24 -26.956 -9.911
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-466.446 254.802
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-466.446 254.802
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 15.275.913 14.788.867
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.809.467 15.043.669
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 14.876.997 15.444.949
Diğer Alacaklar
8 37.712 137.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 37.712 137.408
Peşin Ödenmiş Giderler
17 47.019 4.201
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 47.019 4.201
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 91.048 63.001
Diğer Dönen Varlıklar
17 267.847 217.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 267.847 217.324
ARA TOPLAM
15.320.623 15.866.883
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.320.623 15.866.883
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 41.914 32.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 41.914 32.686
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 207.235.000 207.235.000
Maddi Duran Varlıklar
10 4.982 6.006
Mobilya ve Demirbaşlar
10 4.982 6.006
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 155.843 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.529 1.834
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.529 1.834
Peşin Ödenmiş Giderler
17 154 379
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 154 379
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
207.439.422 207.275.905
TOPLAM VARLIKLAR
222.760.045 223.142.788
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 52.615 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 52.615 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 52.615 0
Ticari Borçlar
7 11.271 21.951
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.271 21.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 38.451 25.073
Diğer Borçlar
8 13.470 10.914
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 13.470 10.914
ARA TOPLAM
115.807 57.938
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
115.807 57.938
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 114.827 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 114.827 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 114.827 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 247.075 163.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 247.075 163.927
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 40.240.028 40.381.173
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.601.930 40.545.100
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.717.737 40.603.038
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
182.042.308 182.539.750
Ödenmiş Sermaye
18 7.120.696 7.120.696
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16,18 125.824.069 125.892.795
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16,18 125.824.069 125.892.795
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16,18 -84.072 -15.346
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 125.908.141 125.908.141
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 694.627 680.957
Yasal Yedekler
18 694.627 680.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
48.831.632 17.956.582
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -428.716 30.888.720
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
182.042.308 182.539.750
TOPLAM KAYNAKLAR
222.760.045 223.142.788
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
20, 21 -2.019.763 -1.035.442 -1.036.454 -506.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 75.388 44.006 23.563 20.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.944.375 -991.436 -1.012.891 -485.992
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.944.375 -991.436 -1.012.891 -485.992
Finansman Gelirleri
24 1.419.440 1.367.134 689.809 711.971
Finansman Giderleri
24 -27.744 -10.681 -13.107 -3.534
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-552.679 365.017 -336.189 222.445
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
123.963 -19.581 75.171 2.517
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 -26.635 56.881 -128
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 123.963 7.054 18.290 2.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-428.716 345.436 -261.018 224.962
DÖNEM KARI (ZARARI)
-428.716 345.436 -261.018 224.962
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-428.716 345.436 -261.018 224.962
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 -0,00060000 0,00049000 -0,00037000 0,00032000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-68.726 -6.354 -27.321 -1.510
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -85.908 -7.943 -34.152 -1.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.182 1.589 6.831 377
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17.182 1.589 6.831 377
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-68.726 -6.354 -27.321 -1.510
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-497.442 339.082 -288.339 223.452
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-497.442 339.082 -288.339 223.452
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052555
BIST