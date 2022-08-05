***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıDiğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 7.120.696 125.897.103 680.957 12.549.079 5.407.503 151.655.338 151.655.338Transferler5.407.503 -5.407.503 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.355 345.436 339.081 339.081Dönem Karı (Zararı)345.436 345.436 345.436Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 -6.355 -6.355 -6.355Dönem Sonu Bakiyeler18 7.120.696 125.890.748 680.957 17.956.582 345.436 151.994.419 151.994.419Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 7.120.696 125.892.795 680.957 17.956.582 30.888.720 182.539.750 182.539.750Transferler13.670 30.875.050 -30.888.720 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-68.726 -428.716 -497.442 -497.442Dönem Karı (Zararı)-428.716 -428.716 -428.716Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 -68.726 -68.726 -68.726Dönem Sonu Bakiyeler18 7.120.696 125.824.069 694.627 48.831.632 -428.716 182.042.308 182.042.308Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.931.638 -1.026.563Dönem Karı (Zararı)-428.716 345.436Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-428.716 345.436Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.486.710 -1.293.763Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 32.497 24.680Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 -2.760 19.199Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -2.760 19.199Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 -1.383.255 -1.353.811Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -1.410.211 -1.363.722Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 26.956 9.911Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24 -9.229 -3.412Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -123.963 19.581İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.212 -51.601Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 0 -550İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 0 -550Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 99.697 -162.490İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 99.697 -162.490Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)17 -42.593 -25.264Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -10.680 1.447İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -10.680 1.447Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 13.378 -3.313Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 2.556 -1.240İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 2.556 -1.240İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17,26 -78.570 139.809Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17,26 -78.570 139.809Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.931.638 -999.928Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 0 -26.635YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.324.706 1.312.214Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11,12 -187.011 -3.307Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11,12 -187.011 -3.307Alınan Faiz1.511.717 1.315.521FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI140.486 -30.849Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 167.442 -20.938Ödenen Faiz24 -26.956 -9.911YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-466.446 254.802NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-466.446 254.802DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 15.275.913 14.788.867DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 14.809.467 15.043.669Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 14.876.997 15.444.949Diğer Alacaklar8 37.712 137.408İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 37.712 137.408Peşin Ödenmiş Giderler17 47.019 4.201İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 47.019 4.201Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 91.048 63.001Diğer Dönen Varlıklar17 267.847 217.324İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 267.847 217.324ARA TOPLAM15.320.623 15.866.883TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.320.623 15.866.883DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 41.914 32.686İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 41.914 32.686Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 207.235.000 207.235.000Maddi Duran Varlıklar10 4.982 6.006Mobilya ve Demirbaşlar10 4.982 6.006Kullanım Hakkı Varlıkları11 155.843 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.529 1.834Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.529 1.834Peşin Ödenmiş Giderler17 154 379İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 154 379TOPLAM DURAN VARLIKLAR207.439.422 207.275.905TOPLAM VARLIKLAR222.760.045 223.142.788KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 52.615 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 52.615 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 52.615 0Ticari Borçlar7 11.271 21.951İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 11.271 21.951Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 38.451 25.073Diğer Borçlar8 13.470 10.914İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 13.470 10.914ARA TOPLAM115.807 57.938TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER115.807 57.938UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 114.827 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13 114.827 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 114.827 0Uzun Vadeli Karşılıklar16 247.075 163.927Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 247.075 163.927Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 40.240.028 40.381.173TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.601.930 40.545.100TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER40.717.737 40.603.038ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar182.042.308 182.539.750Ödenmiş Sermaye18 7.120.696 7.120.696Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16,18 125.824.069 125.892.795Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16,18 125.824.069 125.892.795Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16,18 -84.072 -15.346Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 125.908.141 125.908.141Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 694.627 680.957Yasal Yedekler18 694.627 680.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları48.831.632 17.956.582Net Dönem Karı veya Zararı27 -428.716 30.888.720TOPLAM ÖZKAYNAKLAR182.042.308 182.539.750TOPLAM KAYNAKLAR222.760.045 223.142.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri20, 21 -2.019.763 -1.035.442 -1.036.454 -506.685Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 75.388 44.006 23.563 20.693Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.944.375 -991.436 -1.012.891 -485.992Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.944.375 -991.436 -1.012.891 -485.992Finansman Gelirleri24 1.419.440 1.367.134 689.809 711.971Finansman Giderleri24 -27.744 -10.681 -13.107 -3.534SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-552.679 365.017 -336.189 222.445Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri123.963 -19.581 75.171 2.517Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 0 -26.635 56.881 -128Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 123.963 7.054 18.290 2.645SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-428.716 345.436 -261.018 224.962DÖNEM KARI (ZARARI)-428.716 345.436 -261.018 224.962Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-428.716 345.436 -261.018 224.962Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 -0,00060000 0,00049000 -0,00037000 0,00032000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-68.726 -6.354 -27.321 -1.510Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -85.908 -7.943 -34.152 -1.887Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17.182 1.589 6.831 377Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17.182 1.589 6.831 377Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-68.726 -6.354 -27.321 -1.510TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-497.442 339.082 -288.339 223.452Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-497.442 339.082 -288.339 223.452http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052555BIST