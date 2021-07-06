***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 09.06.2021Genel Kurul Tarihi 06.07.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.07.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres Radisson Blu Hotel İstanbul Asia, Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi 34758Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2020 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemine ait Şirket kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - 2020 Yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2020 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Türker Proje 2020 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. 2020 faaliyet yılına ait Faaliyet Raporu kabul edildi.2. 2021 Yılı için Bağımsız denetim kuruluşu olarak GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin seçimi onaylandı.3. 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar onaylandı.4. Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı çalışmalarıdan dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.5. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması hususundaki teklifi kabul edildi.6. Bir yıl süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi yapıldı.7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamında izin verildi.8. Şirketin 2020 yılında bağış yapmadığı ile ilgili Genel Kurula bilgi verildi.9. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı veya elde edilen gelir veya menfaatlar olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TURGG 2020 Yılı Genel Kurulu Hazır Bulunanlar Listesi 06072021.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 TP_GK2020_TUTANAK.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimiz 2020 yılı hesap ve işlemlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946932BIST