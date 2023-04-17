***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurulun TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 03.03.2023Genel Kurul Tarihi 29.03.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres Radisson Blu Hotel İstanbul Asia Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:10 34758Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması2 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2022 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ait Şirket kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - Esas Sözleşme'nin ŞİRKETİN SERMAYESİ başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurulun onayına sunulması,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - 2022 Yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2022 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Türker Proje 2022 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. 2022 faaliyet yılına ait Faaliyet Raporu kabul edildi.2. 2023 Yılı için Bağımsız denetim kuruluşu olarak GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin seçimi onaylandı.3. 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar onaylandı.4. Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin 2022 yılı çalışmaları, iş ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.5. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması hususundaki teklifi kabul edildi.6. Bir yıl süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi yapıldı.7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamında izin verildi.8. Şirketin 2022 yılında bağış yapmadığı ile ilgili Genel Kurula bilgi verildi.9. Esas Sözleşme Tadili kabul edildi.10. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı veya elde edilen gelir veya menfaatlar olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 17.04.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TURGG 2022 Yılı Genel Kurulu Hazır Bulunanlar Listesi 29032023.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Türker Proje 2022 Yılı Genel Kurul Tutanağı 29032023.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 29 Mart 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiş ve tescil işlemi 17.04.2023 tarih ve 10813 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139393BIST