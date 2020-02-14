***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2020 14:42
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Üsküdar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
Ekte yer alan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin gelir tablosu, 2019 Yılı 4. Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Üsküdar Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819021
BIST
15:43120.597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 56,10
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.399
15:436,0609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0193
|Açılış
|: 6,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0652
En Düşük
6,0344
15:436,5703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0156
|Açılış
|: 6,5660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5764
En Düşük
6,5408
15:43307,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,93
|Açılış
|: 307,22
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,52
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,85
|625.535.257
|% 18,75
|
|AYCES
|12,74
|6.172.908
|% 14,98
|
|BJKAS
|3,06
|452.157.581
|% 12,50
|
|DGGYO
|6,92
|11.467.145
|% 11,43
|
|ALCTL
|19,70
|58.075.843
|% 10,61
|
|TUKAS
|12,62
|2.963.304
|% -17,30
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,11
|43.546.712
|% -10,21
|
|OZBAL
|2,41
|12.227.703
|% -8,02
|
|QNBFL
|145,20
|181.251
|% -7,52
|
|ASELS
|29,14
|1.161.113.992
|% 3,26
|
|THYAO
|14,93
|1.158.036.310
|% -0,40
|
|GSRAY
|2,85
|625.535.257
|% 18,75
|
|ISGYO
|2,22
|570.914.828
|% 7,25
|
|BJKAS
|3,06
|452.157.581
|% 12,50
|
|ISGYO
|2,22
|570.914.828
|% 7,25
|
|GSRAY
|2,85
|625.535.257
|% 18,75
|
|BJKAS
|3,06
|452.157.581
|% 12,50
|
|CEMAS
|1,24
|189.986.512
|% 2,48
|
|KARSN
|1,91
|259.474.081
|% 3,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8739
|7,9134
|% 0,17
|
|Frank
|6,1501
|6,1871
|% 0,08
|
|Riyal
|1,6111
|1,6192
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,34
|
|Altın Gr.
|307
|307
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.062
|2,00
|
|Tam
|2.024
|2.074
|1,44
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,69
|
|Çeyrek
|491
|502
|0,35
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,05
|57,05
|0,71
|
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15:51
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