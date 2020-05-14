***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.05.2020 18:48
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Üsküdar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/05/2020
Açıklamalar
Ekte yer alan 01.01.2020 - 31.03.2020 hesap dönemine ilişkin gelir tablosu, 2020 Yılı 1. Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Üsküdar Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir. Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845087
BIST
18:0599.193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -966,10
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
18:056,9474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0280
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9418
18:057,5075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0312
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,4990
18:05387,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,07
|Açılış
|: 387,39
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
388,36
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,06
|12.023.048
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|12.023.048
|% 10,00
|
|KAPLM
|6,82
|8.648.939
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|679.420
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|532.908
|% 10,00
|
|SUMAS
|11,70
|157.400
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|130.257.617
|% -9,99
|
|ALKIM
|15,77
|407.976.900
|% -9,99
|
|EKIZ
|18,78
|10.030.015
|% -9,97
|
|GLRYH
|20,04
|57.268.975
|% -9,97
|
|ASELS
|29,22
|1.702.473.285
|% 1,95
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% -4,03
|
|GARAN
|7,69
|839.631.584
|% -2,66
|
|SASA
|9,22
|475.702.208
|% 1,32
|
|SELEC
|8,79
|474.385.777
|% -8,53
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% -4,03
|
|KRDMD
|2,50
|458.939.474
|% 2,46
|
|IEYHO
|0,63
|110.375.189
|% 5,00
|
|IHLGM
|1,14
|165.938.083
|% -2,56
|
|CEMAS
|1,05
|142.522.302
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4484
|8,4907
|% -0,72
|
|Frank
|7,1151
|7,1580
|% -0,42
|
|Riyal
|1,8451
|1,8543
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|17,36
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,08
|
|Cumhuriyet
|2.488
|2.533
|14,00
|
|Tam
|2.561
|2.599
|14,50
|
|Yarım
|1.250
|1.270
|7,10
|
|Çeyrek
|625
|635
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|15,77
|15,80
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|0,02
|
|B. Petrol
|30,09
|30,09
|0,90
|
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