***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.03.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteÜsküdar Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi Beyannamesi Eki OlarakMali Tablonun Verilme Tarihi14/05/2020AçıklamalarEkte yer alan 01.01.2020 - 31.03.2020 hesap dönemine ilişkin gelir tablosu, 2020 Yılı 1. Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Üsküdar Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir. Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845087BIST