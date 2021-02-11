***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
11.02.2021 16:21
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Üsküdar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak
Mali Tablonun Verilme Tarihi
11/02/2021
Açıklamalar
Ekte yer alan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin gelir tablosu, 2020 Yılı 4. Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Üsküdar Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909090
BIST
18:001.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,89
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
18:007,0275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0303
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0082
18:008,5477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0094
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5253
18:00416,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,87
|Açılış
|: 416,00
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
414,90
BIST En Aktif Hisseler18:00
|IDEAS
|29,92
|18.063.262
|% 10,00
|
|PARSN
|33,48
|128.121.905
|% 9,99
|
|ESEN
|42,06
|664.960.176
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|17.589.616
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,47
|6.136.640
|% 9,99
|
|TGSAS
|32,26
|45.361.202
|% -9,99
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|UTPYA
|36,98
|77.157.249
|% -9,80
|
|DITAS
|47,12
|75.056.267
|% -9,12
|
|DAGHL
|17,00
|7.323.349
|% -7,36
|
|KOZAL
|136,70
|1.898.406.202
|% -0,07
|
|SISE
|7,76
|1.583.421.629
|% 0,78
|
|KOZAA
|17,96
|1.167.717.133
|% 5,90
|
|DOHOL
|3,64
|1.145.517.965
|% 3,70
|
|GARAN
|9,96
|1.083.072.376
|% -2,16
|
|EKGYO
|2,56
|1.034.411.870
|% -2,66
|
|DOHOL
|3,64
|1.145.517.965
|% 3,70
|
|PETKM
|5,10
|1.073.007.623
|% -0,39
|
|SISE
|7,76
|1.583.421.629
|% 0,78
|
|KARSN
|5,05
|877.461.880
|% 4,99
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0236
|7,0275
|% -0,43
|
|Euro
|8,5403
|8,5477
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,6738
|9,7223
|% -0,56
|
|Frank
|7,8585
|7,9058
|% -0,44
|
|Riyal
|1,8671
|1,8765
|% -0,45
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|0,82
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,22
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,01
|
|B. Petrol
|61,47
|61,47
|0,00
|
Seans Raporu
18:00
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17:59GLRYH
Yüzde 5.56 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 964, 344 adet işlem
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17:57XU050
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, MAKTK, AYEN, FMIZP, NIBAS, DIRIT, KONTR, KRGYO, YAPRK, KRONT
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