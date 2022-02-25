***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun 01.01.2021-31.12.2021 Dönemine İlişkin Kar Dağıtım TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 25.02.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)TURGG, TREMYPG00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)TURGG, TREMYPG00017 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.02.2022 tarihli toplantısındaŞirketimizin 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre dönem karı 30.888.720,00 TL, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre net dönem karı 571.596,60 TL gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, Şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, 2021 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 571.596,60 TL tutarındaki net dönem karından 2020 yılı zararı olan 298.196,09 TL'nin mahsup edilmesine, 13.670,03 TL yüzde 5 birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, bakiye 259.730,48 TL'nin geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına, TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 30.888.720,00 TL dönem karından 13.670,03 TL yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan 30.875.049,97 TL'nin geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına, kar payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.Yönetim Kurulunun kar payı dağıtımına ilişkin teklifi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulacaktır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.120.695,862. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 680.957,45Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 38.637.576 667.7414. Vergiler ( - ) -7.748.856 -96.144,45. Net Dönem Kârı 30.888.720 571.596,66. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 -298.196,097. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -13.670,03 -13.670,038. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 30.875.049,97 259.730,48Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 30.875.049,97 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 30.875.049,97 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 30.875.049,97 259.730,4820. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004393BIST