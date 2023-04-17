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***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.04.2023 18:37
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bi


***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ" başlıklı 6'ncı Maddesinin Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 13.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.01.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 17.04.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıllık bir süre için yeniden uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ" başlıklı 6. Maddesi'nin tadiline ilişkin 29 Mart 2023 tarihinde yapılan Şirketimiz 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı kararı 17.04.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, tescile ilişkin ilan 17.04.2023 tarih ve 10813 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazatesi'nde yayımlanmıştır.
Pay sahiplerimizin ve Kamunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Bakanlık Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139422


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