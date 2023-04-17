***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ" başlıklı 6'ncı Maddesinin TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 13.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.01.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 17.04.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıllık bir süre için yeniden uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ" başlıklı 6. Maddesi'nin tadiline ilişkin 29 Mart 2023 tarihinde yapılan Şirketimiz 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı kararı 17.04.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, tescile ilişkin ilan 17.04.2023 tarih ve 10813 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazatesi'nde yayımlanmıştır.Pay sahiplerimizin ve Kamunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Bakanlık Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139422BIST