***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiŞirket Yönetim Kurulu’nun 06 Temmuz 2021 tarih, 2021/6 sayılı kararı ile Şirketin T.T.K’nın 367. ve 371. Maddesi uyarınca temsil ve ilzamına yetkili olanlar ve yetki sınırları saptanmış, 26.07.2021 tarihinde tescil, 26.07.2021 tarih ve 10373 sayılı TTSG’de ilan olunmuştur. Yönetim Kurulu 06 Temmuz 2021 tarih ve 2021/6 sayılı kararı ile görev taksimi yaparak Başkanlığa Attila Türker’i, Başkan Vekillliğine Ali Nuri Türker’i, Denetimden Sorumlu Komite: Başkanı Sezai Bekgöz’ü, Komite üyesi Cemal Mutlu, Kurumsal Yönetim Komitesi: Başkanı Sezai Bekgöz’ü, Komite üyeleri de Cemal Mutlu ve Adil Şahin, Riskin Erken Saptanması Komitesi: Başkanı Cemal Mutlu, Komite Üyeleri Sezai Bekgöz ve Neriman Yemenli’yi seçmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951745BIST