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***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

04.04.2022 15:34
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Y


***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Şirket Yönetim Kurulu’nun 30 Mart 2022 tarih, 2022/4 sayılı kararı ile Şirketin T.T.K’nın 367. ve 371. Maddesi uyarınca temsil ve ilzamına yetkili olanlar ve yetki sınırları saptanmış, 04.04.2022 tarihinde tescil, 04.04.2022 tarih ve 10551 sayılı TTSG’de ilan olunmuştur. Yönetim Kurulu 30 Mart 2022 tarih ve 2022/4 sayılı kararı ile görev taksimi yaparak Başkanlığa Attila Türker’i, Başkan Vekillliğine Ali Nuri Türker’i, Denetimden Sorumlu Komite: Başkan olarak Sezai Bekgöz’ü, Komite üyesi olarak Cemal Mutlu’yu, Kurumsal Yönetim Komitesi: Başkanı olarak Sezai Bekgöz’ü, Komite üyesi olarak Cemal Mutlu’yu, Riskin Erken Saptanması Komitesi: Başkanı olarak Cemal Mutlu’yu, Komite üyesi olarak Sezai Bekgöz’ü seçmiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015424


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