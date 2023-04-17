***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiŞirket Yönetim Kurulu’nun 29 Mart 2023 tarih, 2023/7 sayılı kararı ile Şirketin T.T.K’nın 367. ve 371. Maddesi uyarınca temsil ve ilzamına yetkili olanlar ve yetki sınırları saptanmış, 17.04.2023 tarihinde tescil, 17.04.2023 tarih ve 10813 sayılı TTSG’de ilan olunmuştur. Yönetim Kurulu 29 Mart 2023 tarih ve 2023/7 sayılı kararı ile görev taksimi yaparak bir sonraki olağan genel kurula kadar, 1 (bir) yıl süre ile Şirketimizin, Yönetim Kurulu Başkanlığına Attila TÜRKER, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ali Nuri TÜRKER'in seçilmelerine, Dilek TÜRKER, Yasemin İHSANTÜRKER, Simla TÜRKER BAYAZIT, Mahmut Kerem BİLGİN’in Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev ifa etmelerine, Ahmet Gültekin KARAŞİN, Sezai BEKGÖZ ve Cemal MUTLU'nun ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmalarına, Seri II, No:17-1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan hükümler çerçevesinde kurulan mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine - Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle üç üyeden oluşmasına, başkanlığa Ahmet Gültekin KARAŞİN, üyeliklere Sezai BEKGÖZ ve Cemal MUTLU’nun getirilmesine, - Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Sezai Bekgöz’ün, üyeliklere Ahmet Gültekin KARAŞİN ve Cemal MUTLU’nun getirilmesine, - Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Ahmet Gültekin KARAŞİN’in, üyeliklere Cemal MUTLU, Sezai BEKGÖZ’ün getirilmesine, - Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi görevleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile ilgili diğer karar ve uygulamaları kapsamında gerekli çalışmaların Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139398BIST