***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
21.01.2021 15:03
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 21.01.2021 tarih ve BİAŞ-2-262 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmayıp, Şirketimiz paylarında gerçekleşen fiyat değişimlerine neden olacak şekilde KAP'ta yapılan özel durum açıklamaları, finansal raporlar ve faaliyet raporları içeriğinden farklı olarak Şirketimizin faaliyetleri ve finansal durumunda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903661
BIST
16:241.569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.564
16:247,3670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0521
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
16:248,9682
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0174
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
16:24442,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,31
|Açılış
|: 442,18
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
441,84
BIST En Aktif Hisseler16:24
|VAKFN
|6,60
|177.301.959
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.438.311
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|3.192.519
|% 10,00
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|SNGYO
|5,02
|74.383.550
|% -9,06
|
|GARAN
|10,19
|2.011.190.560
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,55
|1.846.129.763
|% 3,66
|
|KARSN
|4,55
|1.072.618.187
|% 9,90
|
|AKBNK
|7,00
|977.315.133
|% 1,16
|
|YKBNK
|3,24
|802.125.881
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,55
|1.846.129.763
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,60
|577.569.594
|% 1,27
|
|TSKB
|1,97
|501.287.932
|% -0,51
|
|YKBNK
|3,24
|802.125.881
|% 1,57
|
|KARSN
|4,55
|1.072.618.187
|% 9,90
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3637
|7,3670
|% -0,70
|
|Euro
|8,9632
|8,9682
|% -0,19
|
|Sterlin
|10,0715
|10,1221
|% -0,22
|
|Frank
|8,2809
|8,3308
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9568
|1,9666
|% -0,68
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|-2,57
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|0,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-10,06
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-4,86
|
|Çeyrek
|709
|725
|-2,44
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,95
|55,95
|-0,13
|
Seans Raporu
16:24
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16:38ANHYT
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16:37XU030
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16:37
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16:36YYAPI
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 569, 823 adet işlem
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16:34PAGYO
Yüzde -3.34 oranında düşüşle 6.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 724, 950 adet işlem