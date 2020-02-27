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***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.02.2020 14:58
GÜNCEL HABERLER



***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.01.2020, 11.11.2019, 17.10.2019, 19.02.2019, 11.02.2019, 03.12.2018, 20.11.2018, 16.11.2018, 16.10.2018, 24.09.2018, 26.07.2018, 12.07.2018, 18.05.2018, 14.05.2018, 19.04.2018, 23.02.2018, 27.12.2017, 31.10.2017, 28.07.2017, 17.07.2017, 13.07.2017, 22.05.2017, 14.05.2017, 05.05.2017, 20.01.2017, 18.01.2017, 16.11.2016, 19.10.2016, 12.10.2016, 19.08.2016, 21.06.2016, 18.04.2016, 18.11.2015, 18.09.2015, 21.07.2015, 21.05.2015, 23.03.2015, 20.01.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kartal Belediyesi Meclisi'nin 02.03.2020- 06.03.2020 tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantı gündeminde Şirketimizin arazisinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin olarak
- Plan Proje Müdürlüğü'nün 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2020/6168)
- Plan Proje Müdürlüğü'nün 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifinin görüşülmesi (2020/6178)'nin yer aldığı Kartal Belediyesi'nin https://www.kartal.bel.tr/tr/kurumsalyapi/mecliskararlari/MeclisGundemiListesi.aspx# adresli internet sitesinden öğrenilmiştir.
Gelişmeler oldukça bilgi verilecektir.
Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822000


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Tam 2.160 2.213 23,79  
Yarım 1.044 1.071 11,51  
Çeyrek 524 535 5,76  
Gümüş.Ons 18,04 18,08 0,18  
Gümüş Gr. 3,58 3,59 0,04  
B. Petrol 51,42 51,42 -1,39  
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