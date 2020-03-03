***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.02.2020, 23.01.2020, 11.11.2019, 17.10.2019, 19.02.2019, 11.02.2019, 03.12.2018, 20.11.2018, 16.11.2018, 16.10.2018, 24.09.2018, 26.07.2018, 12.07.2018, 18.05.2018, 14.05.2018, 19.04.2018, 23.02.2018, 27.12.2017, 31.10.2017, 28.07.2017, 17.07.2017, 13.07.2017, 22.05.2017, 14.05.2017, 05.05.2017, 20.01.2017, 18.01.2017, 16.11.2016, 19.10.2016, 12.10.2016, 19.08.2016, 21.06.2016, 18.04.2016, 18.11.2015, 18.09.2015, 21.07.2015, 21.05.2015, 23.03.2015, 20.01.2015Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27 Şubat 2020 tarihindeki KAP açıklamamızdaKartal Belediyesi Meclisi'nin 02.03.2020- 06.03.2020 tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantı gündeminde Şirketimizin arazisinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin olarak- Plan Proje Müdürlüğü'nün 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2020/6168)- Plan Proje Müdürlüğü'nün 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifinin görüşülmesi (2020/6178)'nin yer aldığı Kartal Belediyesi'nin https://www.kartal.bel.tr/tr/kurumsalyapi/mecliskararlari/MeclisGundemiListesi.aspx# adresli internet sitesinden öğrenildiği açıklanmıştı.Kartal Belediyesi'nin https://www.youtube.com/watch?v=tq6C4VvZsHM adresinde yayımlanan 02.03.2020 tarihli Kartal Belediyesi Meclis Toplantısına ait video kaydındanKartal Belediyesi Meclisi'nin 02.03.2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında Şirketimizin arazisinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin olarak- Plan Proje Müdürlüğü'nün 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifi (2020/6168) ve- Plan Proje Müdürlüğü'nün 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifinin (2020/6178) görüşüldüğü, oy birliği ile İmar Komisyonu'na havale edildiği görülmektedir.Gelişmeler oldukça bilgi verilecektir.Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823881BIST