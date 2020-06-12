***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.06.2020 13:44
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, Şirketimizin 7 Temmuz 2020 tarihinde yapacağı 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Dr. Sezai Bekgöz ve Sn. Cemal Mutlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek'te yer almaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850923
BIST
17:00109.960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 804,80
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.075
En Düşük
107.833
17:006,8435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
17:007,7370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0059
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
17:00382,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,44
|Açılış
|: 382,46
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,71
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|56.326.576
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.299.948
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|3.501.490
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,73
|3.915.988
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,30
|835.201.516
|% 0,19
|
|GARAN
|8,15
|723.397.116
|% -0,12
|
|GUSGR
|4,16
|679.873.961
|% 8,05
|
|ECILC
|5,88
|578.447.136
|% 2,98
|
|PGSUS
|58,75
|577.699.531
|% 3,34
|
|EKGYO
|1,94
|572.301.329
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|335.712.582
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,57
|350.581.860
|% -0,63
|
|IEYHO
|0,77
|145.950.568
|% 5,48
|
|GUSGR
|4,16
|679.873.961
|% 8,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5769
|8,6200
|% -0,22
|
|Frank
|7,1863
|7,2296
|% -0,42
|
|Riyal
|1,8147
|1,8238
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|13,27
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.496
|10,70
|
|Tam
|2.543
|2.565
|11,00
|
|Yarım
|1.241
|1.252
|5,40
|
|Çeyrek
|621
|627
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|-0,00
|
|B. Petrol
|39,31
|39,31
|0,76
|
Seans Raporu
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