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***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.07.2020 17:25
GÜNCEL HABERLER



***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2020, 03.03.2020, 27.02.2020, 23.01.2020, 11.11.2019, 17.10.2019, 19.02.2019, 11.02.2019, 03.12.2018, 20.11.2018, 16.11.2018, 16.10.2018, 24.09.2018, 26.07.2018, 12.07.2018, 18.05.2018, 14.05.2018, 19.04.2018, 23.02.2018, 27.12.2017, 31.10.2017, 28.07.2017, 17.07.2017, 13.07.2017, 22.05.2017, 14.05.2017, 05.05.2017, 20.01.2017, 18.01.2017, 16.11.2016, 19.10.2016, 12.10.2016, 19.08.2016, 21.06.2016, 18.04.2016, 18.11.2015, 18.09.2015, 21.07.2015, 21.05.2015, 23.03.2015, 20.01.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

3 Temmuz 2020 tarihindeki KAP açıklamamızda
Kartal Belediyesi Meclisi'nin 06.07.2020 Pazartesi günü gerçekleştireceği toplantı gündemine Şirketimizin arazisinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin olarak
1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 14 Nolu İmar Komisyonu Raporunun (2020/6168), 
1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 15 Nolu İmar Komisyonu Raporunun (2020/6178)  alındığı Kartal Belediyesinin https://www.kartal.bel.tr/tr/kurumsalyapi/mecliskararlari/MeclisGundemiListesi.aspx# adresli web sitesinden öğrenildiği açıklanmıştı.
 
1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 14 Nolu İmar Komisyonu Raporu ve 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 15 Nolu İmar Komisyonu Raporunun, tadilen İmar Komisyonunda kalmasının 09.07.2020 tarihli bugünkü Kartal Belediye Meclisi Temmuz Ayı 2. Oturumu'nda oybirliği ile kabul edildiği, Meclis Toplantısının https://www.youtube.com/watch?v=tTna6LavulY internet adresinden yayımlanan canlı yayınından öğrenilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. 
Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858289


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Tam 2.671 2.686 12,30  
Yarım 1.297 1.314 6,00  
Çeyrek 649 658 3,00  
Gümüş.Ons 18,95 18,99 0,24  
Gümüş Gr. 4,17 4,18 0,05  
B. Petrol 42,47 42,47 -0,83  
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