***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.09.2020 17:35
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.07.2020, 03.07.2020, 03.03.2020, 27.02.2020, 23.01
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kartal Belediyesi Meclisi'nin 07.09.2020 - 11.09.2020 tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantı gündeminde
Şirketimizin arazisinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 25 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi (2020/6168) ile 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 26 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesinin (2020/6178) yer aldığı Kartal Belediyesinin https://www.kartal.bel.tr/tr/kurumsalyapi/mecliskararlari/MeclisGundemiListesi.aspx# adresli web sitesinden öğrenilmiştir.
Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873173
BIST
18:051.076
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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8,8316
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|Önceki Kapanış
|: 461,22
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465,64
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|19,36
|61.494.965
|% 10,00
|
|PEKGY
|14,19
|76.198.585
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.485.794
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|34.046.246
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|20.715.445
|% 10,00
|
|KENT
|458,50
|2.145.780
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.965.910
|% -9,97
|
|ALMAD
|1,36
|4.453.259
|% -8,11
|
|DOGUB
|3,92
|124.019.787
|% -7,98
|
|ETYAT
|1,77
|30.859.596
|% -7,81
|
|GSRAY
|3,65
|1.774.384.592
|% 4,89
|
|ASELS
|16,90
|1.422.766.030
|% 1,81
|
|TSPOR
|5,61
|1.159.108.853
|% 1,45
|
|BJKAS
|3,47
|1.051.284.362
|% 1,76
|
|FENER
|34,12
|1.004.217.111
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,65
|1.774.384.592
|% 4,89
|
|BJKAS
|3,47
|1.051.284.362
|% 1,76
|
|EKGYO
|1,72
|410.576.036
|% -2,82
|
|KRDMD
|2,97
|601.144.880
|% 1,02
|
|TSPOR
|5,61
|1.159.108.853
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4290
|7,4358
|% 0,72
|
|Euro
|8,7914
|8,8036
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,8353
|9,8846
|% 0,09
|
|Frank
|8,1309
|8,1799
|% 0,72
|
|Riyal
|1,9766
|1,9865
|% 0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-16,37
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,76
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,16
|
|B. Petrol
|43,36
|43,36
|-1,07
|
Seans Raporu
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