***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.09.2020, 09.07.2020, 03.07.2020, 03.03.2020, 27.02.2020, 23.01.2020, 11.11.2019, 17.10.2019, 19.02.2019, 11.02.2019, 03.12.2018, 20.11.2018, 16.11.2018, 16.10.2018, 24.09.2018, 26.07.2018, 12.07.2018, 18.05.2018, 14.05.2018, 19.04.2018, 23.02.2018, 27.12.2017, 31.10.2017, 28.07.2017, 17.07.2017, 13.07.2017, 22.05.2017, 14.05.2017, 05.05.2017, 20.01.2017, 18.01.2017, 16.11.2016, 19.10.2016, 12.10.2016, 19.08.2016, 21.06.2016, 18.04.2016, 18.11.2015, 18.09.2015, 21.07.2015, 21.05.2015, 23.03.2015, 20.01.2015Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar3 Eylül 2020 tarihli açıklamamızdaKartal Belediyesi Meclisi'nin 07.09.2020 - 11.09.2020 tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantı gündemindeŞirketimizin arazisinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 25 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi (2020/6168) ile 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 26 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesinin (2020/6178) yer aldığı Kartal Belediyesinin https://www.kartal.bel.tr/tr/kurumsalyapi/mecliskararlari/MeclisGundemiListesi.aspx# adresli web sitesinden öğrenildiği açıklanmıştı.1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 25 Nolu İmar Komisyonu Raporu ve 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 26 Nolu İmar Komisyonu Raporunun, tadilen İmar Komisyonunda kalmasının 11.09.2020 tarihli bugünkü Kartal Belediye Meclisi Eylül Ayı 2. Oturumu'nda oybirliği ile kabul edildiği, Meclis Toplantısının https://www.youtube.com/watch?v=i92pyNI5-28 internet adresinden yayımlanan canlı yayınından öğrenilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874681BIST