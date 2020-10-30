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***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.10.2020 12:21
GÜNCEL HABERLER



***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2020, 02.10.2020, 11.09.2020, 03.09.2020, 09.07.2020, 03.07.2020, 03.03.2020, 27.02.2020, 23.01.2020, 11.11.2019, 17.10.2019, 19.02.2019, 11.02.2019, 03.12.2018, 20.11.2018, 16.11.2018, 16.10.2018, 24.09.2018, 26.07.2018, 12.07.2018, 18.05.2018, 14.05.2018, 19.04.2018, 23.02.2018, 27.12.2017, 31.10.2017, 28.07.2017, 17.07.2017, 13.07.2017, 22.05.2017, 14.05.2017, 05.05.2017, 20.01.2017, 18.01.2017, 16.11.2016, 19.10.2016, 12.10.2016, 19.08.2016, 21.06.2016, 18.04.2016, 18.11.2015, 18.09.2015, 21.07.2015, 21.05.2015, 23.03.2015, 20.01.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kartal Belediyesi Meclisi'nin 02.11.2020 - 06.11.2020 tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantı gündeminde
Şirketimizin arazisinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 46 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi (2020/6160) ile 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 48 Nolu İmar Komisyonu  Raporunun görüşülmesinin (2020/6159) yer aldığı Kartal Belediyesinin https://www.kartal.bel.tr/tr/kurumsalyapi/mecliskararlari/MeclisGundemiListesi.aspx#  adresli web sitesinden öğrenilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. 
Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884849


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Altın Gr. 503 503 5,74  
Cumhuriyet 3.323 3.373 23,00  
Tam 3.315 3.397 25,87  
Yarım 1.602 1.643 12,51  
Çeyrek 804 822 6,26  
Gümüş.Ons 23,39 23,42 0,16  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 0,08  
B. Petrol 38,20 38,20 -0,06  
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